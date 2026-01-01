震撼！女神死會了 長澤雅美元旦宣布結婚「甜嫁大5歲電影導演」

長澤雅美。翻攝自IG



日本演藝圈在元旦迎來震撼喜訊，女星長澤雅美今（1/1）透過所屬經紀公司對外宣布，已與電影導演福永壯志完成結婚登記。突如其來的婚訊曝光後，立即引發粉絲與各界關注，這也是長澤雅美出道多年來，首度公開步入婚姻。

經紀公司同步發布聲明指出：「謹此向大家報告，長澤雅美已經結婚。雖然這是突如其來的宣布，我們深感抱歉，但若您能夠溫暖地守護他們，我們將不勝感激。未來也請繼續多多支持長澤雅美。」公司也強調，此次婚訊屬於私人生活規劃，未來演藝工作將持續進行，並未因婚姻而有所調整。

長澤雅美本人也以書面聲明向外界報告喜訊，「非常抱歉以個人私事驚擾大家，我已與電影導演福永壯志先生登記結婚。未來我們將彼此扶持，珍惜每一天的生活，一步一步走好人生的每一個階段。雖然我們都還不夠成熟，但若能繼續得到大家溫暖的守護，我將不勝感激。」

長澤雅美宣布結婚。翻攝自X

長澤雅美向來以精湛演技與清新氣質深受觀眾喜愛，是許多男性的夢中情人，從青春形象一路走到實力派演員，始終維持高好感度。

至於她的另一半福永壯志，現年43歲，2007年畢業於紐約市立大學布魯克林分校電影學系，首部長篇電影《利比里亞的白血》曾於柏林國際電影節全景單元首映，並獲得2015年洛杉磯影展美國劇情片獎，同年也在聖地牙哥亞洲電影節獲頒喬治・C・林新銳導演獎，具備完整的國際影展資歷。

長澤雅美老公福永壯志。翻攝自IG

