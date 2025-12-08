震撼！「定食8」氣爆 報修2-3個月遲遲無下文

今（8日）凌晨12點多，新北市板橋府中商圈的定食8，疑似發生氣爆。（圖／東森新聞）





今（8日）凌晨12點多，新北市板橋府中商圈的定食8，疑似發生氣爆，氣爆前後對比照曝光，建築物扭曲、物品散落一地、裝潢被炸爛噴飛，消防進場發現，員工休息室存放4支瓦斯桶，懷疑這地方就是爆炸點。這麼一炸，除了釀成6人輕傷，二樓和三樓樓板也損壞，樑柱是否因此毀損，還需要確認；對此當事業者回應，將全力配合主管機關，釐清事發原因。

凌晨12點多，新北市板橋府中商圈，日式餐廳定食八，疑似發生氣爆，隔著好幾公尺就能看到，玻璃、木板和裝潢通通被炸飛，噴到大馬路上。

警消：「借過一下。」

所有雜物被炸到噴散一地，造成6人受傷，包含5位路人，以及1位附近住戶，緊急分送醫院救治。爆炸威力之大，就連距離100公尺外的店家，也都能感受到明顯震動。

重回現場可以看到，牆面上被炸出了一個大洞，而這個地方疑似就是爆炸點，原本是員工休息室，而裡面還存放了4支瓦斯桶。

透過平面圖還原，整個二樓空間一半是爭鮮、一半是定食8，總重76公斤的瓦斯桶，靠牆放置於員工休息室，疑似再拉管線到廚房做使用。

但是意外發生後，瓦斯桶已經被搬離。

當事大樓主委劉先生：「聽消防局指示，看他能不能上去，可能還要檢查看看，安全性怎麼樣，應該整棟都影響(不能營業)，連電梯都壞掉了啊。」

但奇怪的是，定食8在7號晚上9點半，就已經打烊。最後一名員工，也在10點左右離開公司，怎麼會事隔兩三小時，在完全沒人的狀況下，突然疑似氣爆。

根據了解，瓦斯管線，疑似經常脫落。但是已經報修2-3個月，卻遲遲沒有下文，這一炸不只波及無辜，大樓結構安全，恐怕也炸出危機。

新北市土木技師公會理事長丘達昌：「最嚴重的地方，應該是在二樓的樓板跟三樓的樓板，這兩個部分，樓板的部分包含到它的梁跟柱的地方，這個地方我們確實是需要進去看過之後，才能跟各位報告。」

對此當事業者回應，已經取得傷者聯繫方式，將持續主動慰問，提供必要協助，也會全力配合主管機關，釐清事發原因。

