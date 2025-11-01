震撼！將接任台肥董座 吳音寧發聲了

即時中心／顏一軒報導

台肥10月31日晚間公告人事異動，農業部改派法人董事代表，將由行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧接替原農業部法人代表李孫榮，且同日生效。對此，吳音寧今（1）日稍早回應，她的立場從來都一樣，不管在什麼位置，認真做實事最重要！





依據台肥公告，農業部已更換法人董事代表人，從李孫榮更換為吳音寧，李的原定任期從去（2024）年6月26日至2027年6月25日，但他上任一年多就被更換，未來台肥董座將由吳音寧接任。

而據《自由時報》報導，台肥內部則完全未曾聽到人事異動案，10月29日還舉行「農業韌性—創新緩控釋肥論壇」，邀集各學研機構與各縣市農會代表與會，還找來歐洲企業CEO等國際專家，共同探討緩控釋肥創新技術與農業減碳策略，董事長突然換人，員工則大感意外。

對此，吳音寧稍早在臉書發文表示，大家早安，農業部31日公布台肥官股董事代表名單，很多朋友傳訊來關心，她想想先跟大家說，管下禮拜董事會召開後，誰擔任董事長，最重要的，還是農民和員工的權益。

她強調，台肥是一家上市公司，所有人事安排，都必須依照公司法的規定；目前是新任董事的公布，董事長的人事，仍要等下禮拜董事會決議通過後，才能進一步討論。

吳音寧說，「而我的立場從來都一樣，不管在什麼位置，認真做實事最重要！謝謝大家的關心，週末愉快~」。







