震撼！將接任台肥董座 吳音寧發聲了
即時中心／顏一軒報導
台肥10月31日晚間公告人事異動，農業部改派法人董事代表，將由行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧接替原農業部法人代表李孫榮，且同日生效。對此，吳音寧今（1）日稍早回應，她的立場從來都一樣，不管在什麼位置，認真做實事最重要！
依據台肥公告，農業部已更換法人董事代表人，從李孫榮更換為吳音寧，李的原定任期從去（2024）年6月26日至2027年6月25日，但他上任一年多就被更換，未來台肥董座將由吳音寧接任。
而據《自由時報》報導，台肥內部則完全未曾聽到人事異動案，10月29日還舉行「農業韌性—創新緩控釋肥論壇」，邀集各學研機構與各縣市農會代表與會，還找來歐洲企業CEO等國際專家，共同探討緩控釋肥創新技術與農業減碳策略，董事長突然換人，員工則大感意外。
對此，吳音寧稍早在臉書發文表示，大家早安，農業部31日公布台肥官股董事代表名單，很多朋友傳訊來關心，她想想先跟大家說，管下禮拜董事會召開後，誰擔任董事長，最重要的，還是農民和員工的權益。
她強調，台肥是一家上市公司，所有人事安排，都必須依照公司法的規定；目前是新任董事的公布，董事長的人事，仍要等下禮拜董事會決議通過後，才能進一步討論。
吳音寧說，「而我的立場從來都一樣，不管在什麼位置，認真做實事最重要！謝謝大家的關心，週末愉快~」。
更多民視新聞報導
又是法國！里昂1工廠遭劫掠 4億黃金、貴金屬一度失竊
玩真的？被問是否試爆核彈 川普：大家「很快就知道」
釋出善意！川普：若中國打擊芬太尼有成 「關稅再降10%」
其他人也在看
日本熊害嚴重！入侵大學體育館爬網架 網笑：不管制都要拿畢業證書了
[FTNN新聞網]實習記者呂洪瑋／綜合報導日本近期頻傳野熊闖入市區事件，沒想到現在連校園也難倖免，昨29日上午，山形市一所私立大學的室內練習場驚見一頭熊闖...FTNN新聞網 ・ 1 天前
480億併購三商壽被質疑「摸黑交易」？玉山金、三商壽深夜發重訊澄清
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導三商美邦人壽（下稱三商壽）歷經數月競標，在中信金（2891）與玉山金（2884）「雙龍搶珠」激戰下，最終由玉山金出價「每股8...FTNN新聞網 ・ 23 小時前
《各報要聞》巴菲特迎退休 波克夏慘兮兮
【時報-台北電】波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）執行長巴菲特今年底退休，他親自執筆的年度致股東公開信，將由繼任者阿貝爾（Greg Abel）接手。股神5月宣布年底交棒以來，波克夏股價下跌11％跑輸標普指數，分析師指「巴菲特溢價」正在消失。 接班計畫使波克夏的傳統產生劇變。巴菲特助理向華爾街日報證實，巴菲特欽定的接班人阿貝爾，將接手撰寫股東公開信，並主持奧馬哈年度股東大會。巴菲特卸下執行長職務後，明年起以董事長身分與其他董事一同列席。 華爾街日報另披露，巴菲特將訂於11月10日，發表給他三名子女及波克夏股東的感恩節公開信。 95歲巴菲特5月在股東大會宣布，今年底將執行長一職交棒給阿貝爾，該消息震驚投資人。此後至今，波克夏B股累跌11％，相較同期標普500指數大漲20％黯然失色。今年迄今，波克夏股價落後大盤指數的幅度，創2020年來之最。 巴菲特離正式退休還有兩個月時間，但波克夏股價節節敗退，分析師將波克夏投資評等降級，反映波克夏的「巴菲特溢價」（Buffett premium）正逐漸流失。以往投資人願意高價購買波克夏股票，主要是看上掌門人巴菲特這塊金字招牌。 KBW分時報資訊 ・ 50 分鐘前
萬聖節外資倒貨不給糖 台積電遭砍台股尾盤翻黑/黃仁勳「仁來瘋」席捲南韓 股民追買輝達點燃AI信仰/AI電網概念沸騰 重電三雄強勢亮燈｜Yahoo財經掃描
美股受Meta與微軟財報衝擊，加上聯準會主席鮑爾談話偏鷹，四大指數全面收低。道瓊指數下跌0.23%，標普500指數跌0.99%，那斯達克指數下挫1.57%，費城半導體指數也重跌1.53%。Meta因認列《大而美法案》一次性費用160億美元、明年AI資本支出大增，股價暴跌逾11%；微軟雖雲端營收年增40%，但龐大Capex引發疑慮，收黑近3%；反觀Alphabet營收優於預期、股價逆勢漲2.5%創新高；輝達拉回2%，市值回落至4.94兆美元。台積電ADR同步走弱跌近1%。亞股漲跌互見，日股大漲1085點至52,411點，再創歷史新高；韓股漲勢相對收斂，小漲20點；港股回檔376點、跌幅1.43%，陸股同樣走低。市場仍關注川習會後中美稀土與關稅協議後續發展。台股今（31）日早盤一度衝高至28,489點，但尾盤賣壓出籠翻黑，終場下跌54.18點、收28,233.35點，成交量5,594億元，周線連五紅、月線連六紅。台積電(2330)盤中觸及1525元再寫天價，惟尾盤遭1.4萬張賣單砸盤、收1500元跌5元，壓抑大盤表現。高價股表現分歧，信驊(5274)大漲260元、緯穎(6669)上漲65元雙創高；台達電(2308)跌破千元收995元，鴻海(2317)跌1.72%。PCB族群因台光電(2383)季報亮眼領軍，金像電(2368)、高技(5439)齊攻漲停；重電股華城(1519)、亞力(1514)、士電(1503)聯袂漲停掀多頭火花。傳產族群中，航運、塑膠、紡織相對疲弱，整體盤勢雖高檔震盪，但人氣與資金仍在場內輪動。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 16 小時前
Q3大賺108億元！半導體封測龍頭「6天飆漲28%」登強勢股王 外資狂喊280元新天價
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股昨（31）日受中美貿易破冰激勵，一度攻上28,400點，隨後平盤震蕩，尾盤遭逢一波急殺翻黑，終場下跌54.18點、收在28,233...FTNN新聞網 ・ 2 小時前
兩大警訊浮現 AI會崩盤嗎？一旦出現「元宇宙時刻」就快逃
市場研究公司 BCA Research 警告，當人工智慧出現「元宇宙時刻」時，即一家大型人工智慧公司宣布更多資本支出但其股價反而下跌，可能就是投資者該撤離的時候了。 隨著人工智慧（AI）熱潮將全球科技股推向極高水平，華爾街對於當前 AI 狂熱是否會演變成泡沫的爭論日益激烈。投資鉅亨網 ・ 1 天前
【台股10月風雲榜】上櫃20大衰股出爐！中光電、順藥全上榜 2檔「BBU飆股」也逃不過
台股今（31）日迎來10月最後一個交易日，《Yahoo股市》統計截至今日為止，10月以來跌幅前20大的上櫃公司中（註：經還原權息值），本次以北基（8927）跌得最重，跌幅超過3成，研發中風藥的生技股順藥也重跌27%。此外，BBU概念股加百裕（3323）、順達（3211）同樣下挫、無人機飆股中光電（4909）跌幅超過19%，也慘登上跌幅榜。Yahoo奇摩股市 ・ 19 小時前
單季獲利年增369%！這「砷化鎵代工廠」開盤即攻頂表態 3檔個股衝漲停
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導受到川習會利空、企業財報好壞參半，以及聯準會（Fed）對於12月是否降息表達不確定性，美股週四收盤四大指數全走跌，台股加...FTNN新聞網 ・ 1 天前
不追飆股、不看消息！ 他靠1招賺近80萬 網點頭：錢就一直跑進來
在投資圈中「該主動選股，還是乖乖買大盤？」一直是不少散戶心中難解的問題，近日在網路論壇PTT上就有位網友分享自己的帳面成果，引發大量討論。他表示自己過去不再追逐個股題材，也不依賴短線操作，而是長期分批投入指數型ETF，結果今年報酬率逼近20%，未實現獲利接近80萬元，讓不少人重新思考投資策略的本質。EBC東森財經新聞 ・ 17 小時前
賺翻或慘賠只差一念！今年「最紅10檔ETF」績效天差地遠 冠軍狂飆53％、墊底竟慘摔7％
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股ETF市場今年風向急轉，主動式產品一舉搶下人氣榜席次。根據CMoney最新統計，今年十大人氣ETF名單首度出現兩檔主動式台...FTNN新聞網 ・ 1 天前
前3季每股虧2.81元！八大公股出脫這「IC設計廠」2千張 清倉萬海抱2.23億撤退
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（30）日終場跌7.21點，收在28,287.53點，跌幅0.03%，根據「玩股網」統計，觀察八大公股上市個股賣超方面，A...FTNN新聞網 ・ 1 天前
輝達帶飛台股衝破新天花板！「這15檔」狂飆創高、台積電飆破1515元 連傳產股都搭上AI順風車
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導AI旋風橫掃全球，輝達（NVIDIA）股價再度飆上新天價，美股主要指數同步創高，台股也跟著氣勢如虹。加權指數盤中一度攻上歷...FTNN新聞網 ・ 1 天前
【鴻海漲翻天2】郭台銘身價破4500億元 今年來暴增1200億元
鴻海（2317）及子公司富士康工業互聯網（上交所，601138，簡稱FII）股價、市值漲翻天，鴻海市值破3.6兆元，FII市值更飆破6.6兆元，連帶創辦人郭台銘身價亦是水漲船高，據Bloomberg富豪榜上排名全球第215名，而以持股來算身價超過4400億元，今年來大增1200億元以上。Yahoo奇摩股市 ・ 21 小時前
外資目標價喊上1695元！這檔PCB「攻漲停又熄火」？獲利了結大軍湧現仍漲破半根
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導AI伺服器需求持續火熱，PCB供應鏈再掀行情。台光電（2383）今（31）日盤中一度直衝漲停1,400元，尾盤獲利了結賣壓湧現，終...FTNN新聞網 ・ 19 小時前
收盤／台積電尾盤摜壓20元！台股紅翻黑跌54點 PCB、封測成盤面亮點
聯準會釋出鷹派訊息、科技巨頭財報表現參差，加上美中貿易休戰消息未能提振市場信心，美股四大指數週四（30）日全面下挫，道瓊、那指與費半皆收黑，尤其Meta重挫逾11%，拖累科技股氣氛低迷。台股今（31）日開盤不受美股影響開高震盪，整場都維持紅盤，可惜最後一盤遭台積電摜壓20元，終場加權指數由紅翻黑下跌54.18點，收在28,233.35點，跌幅0.19%；成交金額5,581億元。櫃買指數則在中小型股點火下逆勢上漲0.87%，收264.31點，成交金額1,386億元。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
就愛0056！外資再砸5億掃貨1.4萬張 搶搭除息列車「這檔」入手2千張
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導台股昨（31）日開低後翻紅走高，終場台積電（2330）甩尾翻黑，加權指數也收黑在28233.35點，下跌54.18點，跌幅0.19%，成交...FTNN新聞網 ・ 3 小時前
《台北股市》誰賺2股本？京元電、日月光專家1次評
【時報-台北電】受輝達GTC大會激勵，加上大摩提出「半導體通膨」概念，預期漲價效應由晶圓製造、DRAM一路蔓延至先進封測領域，讓京元電、日月光投控為首的半導體封測族群，成為市場焦點，股價雙創歷史新高。 資深分析師陳榮華指出，2公司都處於AI驅動的強勁成長周期中，其中日月光像是「全能型選手」，布局完整具規模較穩，除2026年EPS上看14元，2027年還有望賺進2個股本，但資本支出過大是風險；京元電則如同「頂尖專家」，在AI晶片測試環節建立深厚護城河，業績彈性大，但過度依賴輝達等單一客戶是風險，加上短線漲幅大，需格外留意獲利了結賣壓。 美系外資大摩最新報告點出「半導體通膨」正在發酵，從台積電的晶圓製造、記憶體到矽晶圓都在漲價，這股趨勢現已蔓延到封測環節，並據此預估先進封裝報價將上漲5~10%，為自新冠疫情導致晶片短缺以來首見，並上調日月光、京元電目標價，均由原本的188元，分別升至228元、218元。 陳榮華形容，日月光是靈活轉型的「封測龍頭」，面對產能吃緊，逐步將部分傳統封裝產線轉為更能滿足AI需求的Flip-Chip（覆晶封裝）產線，讓產品組合優化和平均銷售單價（ASP）同步提升，成時報資訊 ・ 1 天前
追高戰術3／台股驚漲照樣天天買 財金教授親授「零壓上車法」穩賺不怕高
台股飆破28,000 點，市場擔憂AI題材估值過高，台北科技大學教授吳牧恩卻不動聲色，依舊按表操課、每日定期扣款；他說，就算是牛市大行情也不應停止扣款，空手者甚至更應該進場，「重點在資金控管和維持紀律，而不是何時買進。」鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
三越伊勢丹降低持股 經營權展開角力賽 新光三越副董之爭 揭新光吳家茶壺風暴
新光三越百貨近來積極重整旗鼓，但吳家內部的紛爭也未停歇；從7月董事改選與9月副董之爭，一場權力與傳承的拉鋸戰正在上演中。財訊 ・ 23 小時前
追高戰術1／台股衝3萬點！ 達人教戰空手上車攻略搭年底行情
台股自4月後強勢反彈、上漲，短短7個月從17,306 點一路飆上10月30日的28,287點（10/30收盤），漲幅超過6成，寫下驚人紀錄；而這波資金行情看來還未結束，繼股市老先覺杜金龍喊年底3萬點後，投資達人陳喬泓也認為，根據邏輯推論，台股確實有實力達到3萬點。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前