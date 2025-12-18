震撼！ 小琉球潛客潛11米海底拍照 驚見「喙鯨」躺海底亡

死亡的喙鯨，身長約4到4.5公尺。（圖／當事潛水客提供）





屏東小琉球，日前有潛水客進行水下美人魚拍攝時，在海裡11米深處，發現已經死亡的喙鯨，身長約4到4.5公尺。由於個體死亡，不符合擱淺救援定義，相關單位評估後決定，讓鯨魚在海裡自然分解，形成類似「鯨落」的生態循環。

潛水客視角直擊，驚見小琉球海底龐然大物，但再靠近一看，不是礁石，而是一隻大型鯨豚，就這樣沉在海底，動也不動，畫面太過震撼。

潛水員將畫面通報相關單位後，海保署檢視影響後確認，這是一隻體長4到4.5公尺的喙鯨科物種。死亡原因無法確定，可能是疾病、年老、食物短缺等自然因素，也可能與船隻撞擊、漁網纏繞、誤食海洋塑膠垃圾等人為活動有關。

什麼是「鯨落」？

針對後續處置方式，因為這隻喙鯨是死亡後才沉入海底，不符合救援或移置定義。評估後，決定留置水下自然分解，為原本貧瘠的深海環境，帶來大量有機物與能量，形成類似「鯨落」的過程。海保署也提醒，這類現象屬自然循環，切勿觸碰或破壞以免觸法。

更多東森新聞報導

預兆？強震前「沙丁魚擱淺」北海道 上海現長條雲

紐澤西遊艇撞擱淺鯨魚！乘客落海獲救 鯨魚喪命

影／日本現1.3公尺海嘯！驚見4鯨魚擱淺 震撼畫面曝光

