震撼！川普宣布與日韓印達成歷史協議 嗨喊「1物」都要向美國買

國際中心／李紹宏報導

震撼！美國總統川普於當地時間11日在白宮宣布一項震撼全球能源市場的消息，宣布已成功與日本、南韓及印度等亞洲關鍵盟友，簽署「歷史性」貿易協議，將美國煤炭出口量推向新高，也強調美國將成為全球第一的能源出口國。

川普宣布，與南韓、日本、印度等國達成歷史性貿易協議，稱美國煤炭的出口量將大幅上升。（示意圖／翻攝自白宮）

川普稱「美國能源出口強權」時代來臨

綜合《經濟時報》等媒體報導，川普是在白宮一場專為煤炭產業舉辦的活動中發表這項重大聲明。他在記者會上公開指出，透過過去數月來的密集談判，美國已與日本、南韓及印度等國達成共識，這是一場能源貿易的「歷史性大捷」。川普強調，美國煤炭品質舉世第一，隨著出口量大幅攀升，美國已正式從能源生產大國，晉升為大規模的「能源出口強權」。

強硬點名！南韓能源採購「細節曝光」

在這次宣示中，最受外界矚目的是川普首度將煤炭納入與南韓的貿易細節中。回顧去年7月美韓達成初步協議時，川普僅在社群媒體上提到南韓將斥資1,000億美元採購美國液化天然氣（LNG）或其他「能源產品」，內容相對模糊；如今川普明確點名煤炭，象徵美方正強力主導盟友擴大傳統化石燃料的採購比重。

廣告 廣告

然而，這項「歷史性協議」的具體條款仍充滿討論空間，因為根據去年11月美韓雙方公布的聯合事實清單（Fact Sheet），當時並未出現明確的煤炭出口細節。

大砍對印度的懲罰性關稅！美方曝「18% 準則」

在美印貿易關係方面，雙方已建立具體的合作框架。川普所盛讚的這項「歷史性協議」，核心在於同步削減關稅以達成貿易平衡。根據過渡性貿易安排，美方將大幅放寬對印度商品的限制，將過去部分高達50%的懲罰性關稅，統一調降至與印方對等的18%水準。

作為對等回饋，印度政府也承諾包括降低或撤銷對美國酒類、堅果、新鮮水果與大豆油的進口稅率。不過，為顧及國內產業安全，印度在敏感的農產品核心項目與乳製品領域，仍保留必要的保護性關稅壁壘。

全面鞏固能源主權！川普核准逾70項煤礦案

此外，川普也全面鞏固國內煤炭根基，他在演說中盛讚煤炭是兼具效能與國家安全的「關鍵能源」，對鋼鐵製造、造船業及人工智慧（AI）基礎建設至關重要。川普強烈抨擊前任政府關閉電廠的政策，並宣布已核准逾70項煤礦開發案，同時下令能源部協助各州燃煤電廠持續運作；川普更簽署行政命令，指示國防部與燃煤電廠簽署新型供電合約，確保軍方能以更低廉的成本獲得穩定的煤炭電力支援。



更多三立新聞網報導

西門町「1商場」曾是潮鞋戰區 悲涼現況曝光！網嘆：2至4樓全封了

「家樂福15年員工」陳彥廷獲提民眾黨三蘆區議員！本尊說話了

謝典霖遭酸害籃球 竟瘋嗆「你媽才拖垮籃球」！還轟網友：爛貨

怕影響旅遊品質？東南亞「這國」陸遊客超愛、台灣人反變少

