震撼！川普政府退出WHO 痛斥「假裝台灣不存在」

美國總統川普（Donald Trump）在2025年簽署行政命令啟動退出世界衛生組織程序，並於1月22日正式退出。美國衛生部副部長、美國疾病管制與預防中心主任歐尼爾（Jim O'Neill）近日在社群平台X揭露退出關鍵內幕，直指WHO在新冠肺炎疫情期間忽視台灣提出的早期警告，「假裝台灣不存在」而錯失防疫先機，成為美國退出的重要原因之一。

美國總統川普。（圖／路透社）

川普簽署行政命令退出WHO等超過60個國際組織，引發國際關注。歐尼爾在社群平台X發文透露，美國決定退出的關鍵因素與台灣有關。他指出，2019年台灣發出新冠疫情早期警告，卻遭到世衛無視，「假裝台灣不存在」，導致錯失防疫先機。歐尼爾也批評，在疫情蔓延全球時，世衛無視嚴謹科學，胡亂推行封鎖措施。

美國衛生部副部長歐尼爾指出，美國退出WHO和台灣有關。（圖／翻攝自X)

歐尼爾強調，美國將繼續在沒有歐盟官僚參與的情況下進行傳染病的國際協調工作。這篇貼文吸引大批民眾留言叫好，有網友表示「幹得好！我們政府終於退出世衛組織了，真是太好了。這些年來，我們親眼目睹了那些歐盟官僚對我們做了什麼」，也有網友認為「在關鍵時刻，他們無視了所有本來可以控制病毒傳播的跡象」，更有網友建議「美國應創設新組織取代WHO，並且拉台灣加入」。

不過，在世衛擔任COVID-19技術負責人的范科霍芙（Maria Van Kerkhove）跳出來反擊，表示「這些說法全都不是真的」。她聲稱WHO在2019年12月31日就注意到新冠疫情訊號，台灣當時並非示警而是詢問資訊，強調並未忽視台灣也沒有忽視科學，且從未建議封城。

