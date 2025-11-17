震撼！必勝客將拔掉「這經典」披薩 臉書長文證實民眾傻眼



生活中心／徐詩詠報導





先前傳出開除「2種經典口味」的連鎖披薩業者必勝客，今（17）日稍早再度證實將拔掉經典口味「和風章魚燒」，相關貼文曝光後讓不少民眾哀號，更有人趕在商品下架前夕火速訂購。雖然有部分網友懷疑是行銷手法，但也有人大嘆如果真的消失，將不會再去吃。





震撼彈！必勝客將拔掉「和風章魚燒」口味披薩 臉書長文證實民眾傻眼

必勝客宣布自家經典口味和風章魚燒將下架。（圖／翻攝必勝客臉書）必勝客在臉書指出：「雖然遺憾，但是祝福，謝謝你章魚燒。」圖片說明中則寫下：「我是章魚燒，與公司討論了很久後，決定卸下原本的職務，去好好休息沉澱。我將會暫時離開大家的視野，去尋找真正的自己。謝謝你們所有人的喜愛與諒解，珍重再見。」

震撼彈！必勝客將拔掉「和風章魚燒」口味披薩 臉書長文證實民眾傻眼

不少消費者看到後，火速下單該口味深怕再也吃不到。（圖／翻攝必勝客臉書）

消息曝光後讓不少粉絲留言：「真的沒有章魚燒了嗎？我最愛的就是章魚燒口味啊，必勝客你真的決定好了嗎？就這樣放章魚燒走？」、「用一堆多餘又矯情的用詞去掩飾章魚／魷魚塊成本越來越高、決定直接停售的意思嗎？」、「都求你別走了還離開，不吃了」、「竟然沒有章魚燒了！我們必點的口味啊」。但也有人認為是行銷手法，直言：「反正一定是先離開，然後加料、漲價、重磅回歸。」









