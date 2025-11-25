震撼！日本爾必達宣布將於2027年建1.4奈米廠 台積電ADR開盤後就下挫

日本Rapidus（爾必達）社長兼CEO小池淳義（Atsuyoshi Koike）才自信的宣部前進2奈米製程，沒想到25日宣布將興建1.4奈米製程晶圓廠，震撼半導體界。（圖片來源／Rapidus官網）

日本半導體新創Rapidus（外界常以「爾必達」稱之）繼試產2奈米晶片成功之後，25日宣布，將於2027年度在北海道啟動1.4奈米晶圓廠建設，預計2029年正式投產，震撼半導體界。26日凌晨美股台積電ADR股價開盤隨即下挫，一度大跌11美元，後來盤中收斂成下跌5.5美元。

Rapidus的宣示，這一計畫不僅象徵日本半導體產業的復興，更意味著台積電在1奈米世代的最新競爭對手，可能不再是韓國三星，而是來自日本的挑戰者。Rapidus同時表示，將在明年展開完整的研發工作，力求縮短與台積電的技術差距。

Rapidus再度超車，宣布2027年進入1.4奈米

Rapidus背後的支持力量相當龐大，包括豐田、索尼等日本企業巨頭，以及多家金融機構。日本政府更是重金投入，透過補助與直接財政支持，已承諾提供高達1.7兆日圓（逾100億美元）的資金，未來還將追加數千億日圓。這樣的資金挹注，顯示日本官方與產業界對半導體戰略的高度重視。

與此同時，韓國三星的腳步卻顯得保守。原本規劃的1.4奈米試產線已經延後，三星目前將重心放在2奈米製程，預計於2025年底或2026年量產。至於1.4奈米，最快也要到2027年之後才可能進入量產階段。

相較之下，台積電已經在今年對外展示1.4奈米技術藍圖，並加速在美國亞利桑那州建廠，以因應AI資料中心的強勁需求。Intel則已經啟動18A（2奈米級）的量產。這意味著，當三星仍在專注於2奈米時，台積電與Rapidus已經把目光放在更先進的1.4奈米甚至1奈米世代。

外界多認為，Rapidus不可能那麼快解決良率問題

Rapidus雖然雄心勃勃，但挑戰並不小。過去所有先進晶圓廠在量產前都曾面臨良率問題，Rapidus也難以避免。外界多解讀，該公司預計在2027年下半年於千歲工廠開始2奈米量產，之後才會推進到1.4奈米與更先進的1奈米。

沒想到25日就宣布要建1.4奈米的經圓廠，而且，Rapidus強調其先進封裝技術能縮短生產週期，並鎖定五到十家大型客戶，集中資源服務。這種策略與台積電「廣泛服務全球客戶」的模式不同，可能在特定市場形成差異化。

前Intel執行長季辛格曾提醒，若要真正挑戰台積電，Rapidus必須拿出更具突破性的技術，而不僅是封裝上的優勢，但以目前發展的態勢，可能早就超出季辛格所料。

台積電新對手，是日本爾必達而不是韓國三星

台積電在1奈米世代的最大挑戰，已逐漸從韓國三星轉向日本Rapidus。三星雖然仍是全球前三大晶圓代工廠之一，但在1.4奈米的進度落後，使得日本的「爾必達」成為台積電更直接的競爭者。 美國Intel雖然力推18A製程，但業界都知道那和台積電的2奈米無法相比擬，加上最近又爆發台積電前副總羅唯仁疑似帶著2奈米資料到英特爾當副總，使得兩家公司的關係非常的唯妙。

日本政府全力扶持Rapidus，韓國三星則暫時退居2奈米主戰場。這場技術與資金的角力，將決定未來AI、雲端運算、5G與高效能運算的核心供應鏈格局。更敏感的是，先前有日本媒體曾報導在AMD之後，輝達也有跟爾必達合作的意願，這次的技術躍進計畫，會不會讓此合作關係成真，值得持續關注。

Rapidus發布前進1.4奈米的時間點頗令人玩味，因為亞洲時間26日恰好是歐洲時間25日，台積電正要在荷蘭阿姆斯特丹舉行年度台積電歐洲 OIP 生態系統論壇，包括協力廠商創意、M31都會參與並上台簡報，想必現場會有同業開始討論起Rapidus的動向，引發外界猜想，台積電在AI晶片製造「一個人的武林」，將要有結束的一天了嗎？

(原始連結)





