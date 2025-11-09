震撼！ 智利世姐佳麗 才藝表演吼唱「死亡金屬」暴紅

27歲參賽者伊格納西婭以重金屬音樂搭配搖滾唱腔，製造強烈反差，瞬間吸引目光。（圖／翻攝自 伊格納西婭 IG）





世界小姐選美，27歲智利佳麗的才藝表演，一鳴驚人！以重金屬音樂搭配搖滾唱腔，製造強烈反差，瞬間吸引目光。

世界小姐選拔賽智利區，27歲參賽者伊格納西婭對音樂充滿熱情，亮眼外型加上強烈舞台氣場，多才多藝的她靠著努力與天分，在音樂圈闖出一片天地，她不只是模特兒，更是死亡金屬樂團Decessus的靈魂主唱，伊格納西婭的表演影片曝光後，在網路上瘋傳，網友一度以為是AI生成，但這位「金屬女王」靠實力晉級選美決賽前20名。

世界小姐智利區參賽者伊格納西婭：「我的名字是伊格納西婭・費南德斯，今年27歲代表拉斯孔德斯區，我當模特兒已經12年，同時也是金屬樂團Decessus的主唱，重金屬樂團。」

Decessus樂團以前衛死亡金屬風格聞名，在她嘶吼與旋律交織的舞台中，展現出力量與藝術平衡，伊格納西婭說，她想用自己的聲音告訴全世界，勇敢找到屬於自己的節奏，無懼眼光、展現最真實的自己。



