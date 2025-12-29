震撼！林俊傑突曬「一家四口照」公開認愛 小20歲女友被爆身家超狂

林俊傑與大陸網紅七七（右）疑公開認愛。（圖／翻攝自IG，jjlin、annalisaqiqi）

44歲金曲歌王林俊傑出道超過20年，憑藉多首經典金曲奠定華語樂壇地位，累積大批死忠粉絲，但感情生活始終相當低調。沒想到，林俊傑今天（29日）無預警在社群平台公開戀情，對象正是今年初即傳出緋聞、年紀小他近20歲的大陸女網紅「七七」，消息一出立刻引爆網路熱議。

據了解，林俊傑今天在IG分享多張溫馨照片，只見他帶著七七為母親慶生，一家四人互動自然親密，被外界視為正式「官宣」戀情，這也是他出道22年來，首次主動在社群公開放閃另一半，讓粉絲又驚又喜，相關話題迅速攻佔各大社群平台。

林俊傑今天在IG分享多張溫馨照片，只見他帶著七七為母親慶生，一家4人互動自然親密。（圖／翻攝自IG，jjlin）

事實上，大陸社群平台今年2月便流出林俊傑疑似有新戀情的消息。有自稱七七同學的網友爆料，指2人於2023年底經友人牽線認識，並踢爆女方「自稱美籍華裔，其實是廣東人」等。隨後也有網友整理林俊傑與七七過往互動，發現他曾安排對方坐在演唱會第一排，2人也多次被拍到同遊。

對於當時的傳聞，林俊傑經紀人僅低調回應，表示不會回應網路揣測，強調JJ重心仍放在音樂與健康上。如今隨著林俊傑親自公開合照，也讓戀情正式浮上檯面。據傳，七七為模特兒出身，家庭背景相當優渥，父親是大陸知名上市公司老闆，母親亦留下可觀資產，她本人在東京、紐約、西雅圖等地皆傳出擁有房產。不過，相關內容均未獲當事人證實。

