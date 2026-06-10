震撼！江怡臻宣布不競選連任 下一步計畫全說了
國民黨新北市議員江怡臻9日宣布不競選土樹三鶯選區議員連任，此決定在地方黨部引發錯愕。身兼藍營發言人的江怡臻在接受網路節目專訪中，說明她決定退選的心路歷程，以及未來規劃。
江怡臻表示，這是經過深思熟慮的真實決定。她指出，爭取連任對自己相對輕鬆，反而選擇不參選才是更為艱難的決定。她坦言，棄選文章早已寫好一陣子，但要按下發布鍵時手還在抖，也相當捨不得。對於做出此決定的最後關鍵，她開玩笑表示：「可能是老天爺跟我講說要走這樣的路。」
談及人生規劃，江怡臻強調自己不希望一直只擔任民意代表。她說明過去在各公共事務領域工作最久不超過一年，而議員已是她做過最久的工作，已達七年半。因此她期許自己不要停留在同一職位太久，期盼尋求新的發展方向。
對於未來動向，江怡臻澄清自己絕非要引退或離開政治工作。當被問及是否會加入新北市長候選人李四川的競選團隊時，她以玩笑語氣回應：「看川伯有沒有願意，搞不好人家看不上我，看誰把我撿走。」她進一步表示，侯市府、李四川團隊或行政職位都會是考量之一，若各方有意願、不嫌棄的話，都願意接受。
針對2028年新北市立委選舉的可能性，江怡臻直言「沒有排除」，顯示她對未來的政治布局仍保持開放態度。江怡臻已連任兩屆議員，此次決定不再參選，標誌著她政治生涯的一個重要轉折點。
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