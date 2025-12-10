即時中心／高睿鴻報導

面對即將到來的明（2026）年縣市長選舉，民進黨已積極展開布局，尤其艱困選區台北市，誰能挑戰人氣極高、還握有執政優勢的現任市長蔣萬安，無論黨內或外界均有熱烈討論。而根據媒體《TVBS》調查，高人氣北市綠委王世堅，似乎仍是綠營最有挑戰力的人選，民調支持率遠優於其他黨內潛在人選，如吳怡農、沈伯洋、鄭麗君、林右昌等人。但他今（10）天受訪時再次強調，沒意願選市長，且一直將立委當成個人政治生涯最終站。

談到民調領先其他綠營夥伴，王世堅不斷重申，自己只是「運氣好」；而之所以能在該份民調排第一，也是因為「民進黨還有很多優秀人才沒被列入」。他接著舉例，像是綠委莊瑞雄、黨秘書長徐國勇、前立委高嘉瑜等人，也都非常優秀，足以勝任首都市長，卻通通沒被列入。因此王世堅強調，他只是運氣好，上面那些人沒被列入調查、但自己剛好被排進去，所以才拿到最優秀的數據。

他另也表示，確實有很多民眾支持自己，因此非常珍惜、也相當感謝。王世堅繼續說，他更感謝去（2024）年大選時，有十幾萬位選民，願意再給他一次回到立法院的機會，讓他能為國家、為社會做一點事及說一點話；擔任立委，已經是這輩子最大的光榮。「所以，我一直將立法委員，當成我的政治生涯最後一站；我根本沒想到要去選台北市長」，他直言說。

王世堅接著又說，面對縣市長選舉，每個黨都必須推最強人選，綠營也不例外；不能到時候打輸，再來怪兵器不好，所以一定要想辦法派最強的。他表示，雖然民進黨目前尚未篩選出這樣的人選，但自己一直認為，好幾位黨內同志「絕對比我強」。他指出，像行政院副院長鄭麗君，就是很適合的選擇，才貌雙全、學養俱佳，只是目前尚未表態要參選，所以民調不突出；但若這幾位優秀人才，之後都陸續被擺進民調，相信很快就會分勝負，「所以，我完全沒有參選市長的打算」。

快新聞／震撼！王世堅今喊「將立委當政治生涯最終站」 力挺這幾人選市長

民進黨立委王世堅。（圖／民視新聞）

另，對於蔣萬安在台北市執政3年多的表現，王世堅直言，大概只能用4個字形容，就是「中規中矩」。他表示，自己沒什麼地方能再多加批評，但很多市民還是認為，台北有需要繼續進步，因為這是首都，無論預算、資源都是全國最多、最好的。

王世堅又說，每個選民當然會有不一樣的期待，但以自己的觀點而言，過去評論他、批評他，是因為當時擔任台北市議員，也都已經講了很多。他強調，無論是監督、批評、甚至是對他的期許，過去自己跟蔣萬安說了很多；但現在，「我不在其位，就不謀其政」，暫時不方便評論什麼。「我只能說，蔣市長到現在為止，就是中規中矩」，他說。

王世堅接著又笑稱，之前雖然曾對蔣萬安的市政表現，常常有所指點、甚至擔任「蔣師」，但那時自己是議員身分，所以也只是剛好而已；他繼續說，當時蔣萬安剛上任，自己一直覺得，蔣的背後可能多少受到背後長輩、指點、甚至垂簾聽政。而蔣萬安本人，王世堅則說，那時候都「被保護得好好的」，很多重大市政決定，並非由他親自執行；但這樣其實是不對的、不好的。

不過，王世堅也表示，其實經過幾個月，蔣萬安很快就對市政熟稔、也馬上改善了這樣的情況；很多事情，可以由他自己拍板決定。而既然蔣萬安已經改掉了相關的問題、自己現在也已離開議會，就不需要再對他多做評論。

