震撼！玻利維亞驚現1.6萬枚恐龍腳印 規模世界第一

玻利維亞中部高地長久以來流傳著神秘傳說，當地居民相信遍布該區域的巨大三指腳印，是超自然怪物留下的爪痕遺跡。經過西班牙古生物學家埃斯佩蘭特領導的研究團隊歷時六年調查，這項傳說終於獲得科學解答。

研究團隊在托羅托羅國家公園進行考察時，發現這些神秘印記實際上是恐龍留下的足跡。空拍畫面顯示，大片岩層布滿清晰可見的三趾足跡，總計達16,600枚，創下全球獸腳類恐龍腳印數量的最高紀錄。除此之外，研究人員還發現1,378個爪痕，這些痕跡記錄著恐龍曾在古代水道中活動的證據。

根據地質分析，這些足跡形成於約6600萬年前的白堊紀晚期。當時包括暴龍在內的各種獸腳類恐龍，在這片古代湖泊區域頻繁活動。部分痕跡甚至記錄下恐龍嘗試游泳的動作，牠們在柔軟的湖底沉積物中抓爪，留下獨特的印記。

研究團隊表示，這些恐龍足跡能夠保存至今，主要歸功於當時的特殊環境條件。恐龍在水位上升前將爪子壓入泥中，這些痕跡隨後被沉積物覆蓋，因此得以免於數世紀的風化侵蝕。托羅托羅足跡的密度與完整度在全球極為罕見。

足跡大小的顯著差異揭示了當時恐龍群體的多樣性。最大的足跡來自身高可達10公尺的大型恐龍，而最小的則屬於僅32公分、如雞般大小的小型獸腳類。這項發現證明不同體型的恐龍曾經成群活動。

更重要的是，所有足跡都位於同一沉積層的證據顯示，這些恐龍並非在此定居，而是沿著一條古代海岸線進行長途遷徙。研究人員推測，這條路線從秘魯南部延伸至阿根廷西北部，形成一條恐龍的「超級公路」。至於恐龍為何聚集於此，科學家認為可能與該地區存在大型古代淡水湖有關，恐龍經常造訪湖區並在泥濘的湖岸徘徊覓食。

