震撼！知名男星「台灣轉機飛沖繩」持毒遭逮 最慘下場曝光

美國演員兼劇作家瑞米·O·哈里斯（Jeremy O. Harris），曾在超夯影集《艾蜜莉在巴黎》飾演美國出身、進軍巴黎時尚圈的前衛奢華設計師Grégory Elliott Duprée。豈料，如今卻傳出哈里斯涉嫌走私搖頭丸，在日本海關被逮捕，已從上月16日拘留至今。

哈里斯自11月16日起被拘留至今。（圖／翻攝自IG）

根據外媒報導，哈里斯11月16日從台灣桃園國際機場轉機飛抵沖繩那霸機場，通關時隨身手提袋被發現可疑物品，當場被攔下，後續警方也證實該物疑似為0.78克的搖頭丸，海關也正式向檢方提出刑事告發，案件目前仍在調查釐清中，哈里斯則交由豐見城警方拘留。

哈里斯最慘下場曝光。（圖／翻攝自IG）

事實上，在日本一旦毒品走私罪成立，最高恐面臨多年有期徒刑，依日本刑事程序規定，檢調單位最長可羈押嫌疑人23天；但若嫌犯行使緘默權或否認相關指控，羈押時間可能進一步延長。不過日本警方在哈里斯的行李中並未發現其他毒品，初步研判搖頭丸是他個人使用。

