震撼！知名饒舌歌手爆「性侵未成年粉絲」 受害者崩潰發聲

娛樂中心／綜合報導

南韓饒舌歌手Owen Ovadoz涉嫌性侵未成年女性。（圖／翻攝自Owen Ovadoz YouTube）

一名南韓女網友近日透過長文控訴，指出自己未成年時期遭到一名男性友人「非自願身體接觸」，身心因此面臨極大創傷，不僅曾出現輕生念頭，至今也持續接受藥物與心理治療。而被指控的對象正是因饒舌節目《Show Me The Money》第三、第四季打開知名度的饒舌歌手Owen Ovadoz。

受害者崩潰透過長文揭露Owen Ovadoz真面目。（示意圖／Pixabay）

根據女網友所述，當時她為了觀賞Owen的演出，在江原道一間夜店外等候對方，Owen多次勸她返家，她也表明自己會搭乘第一班車離開，未料隨後卻收到對方傳來的飯店地址，女網友強調，她多次明確拒絕並表示不需要協助，但Owen卻傳送一則已經叫好計程車的截圖，要求她直接搭乘，「直到那時，我都以為是要回我家，結果Owen突然自己上了計程車，我最後只能和他一起前往飯店。」

廣告 廣告

女網友聲稱，她在飯店多次遭遇非自願性的身體接觸，即便她明確拒絕，並以行為迴避，Owen的接觸行為仍反覆出現，直到朋友察覺異狀替她報警後，她才得以離開現場。女網友在貼文中附上多張對話截圖與叫車畫面，證明自己所言為真，同時表示案件目前已經進入司法程序，但由於自身精神狀況瀕臨極限，才選擇公開這段經歷，女網友強調，發聲並非出於報復心態，也無意針對特定對象，而是希望藉由說出真相，讓其他受害者不必因為恐懼而噤聲。

Owen Ovadoz爭議不斷。（圖／翻攝自Owen Ovadoz IG）

事實上，Owen一直以來因為言行引發諸多爭議，過去他曾在IG上傳一段freestyle影片，舉著假槍正面狙擊女團LE SSERAFIM，表示：「LE SSERAFIM的EASY、EASY，她們不能現場演唱這不是什麼秘密。」並在影片中直接標註了LE SSERAFIM官方帳號；也曾對ITZY成員留真發表具性暗示的發言。而Owen至今尚未對指控發表任何聲明，IG帳號也已全面關閉。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

尊重身體自主權，請撥打110、113

性侵害就是犯罪，請撥打110、113

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

更多三立新聞網報導

8歲爆紅替家裡買房！女星淪拍全裸三級片 34歲「真實現況」曝

綾瀨遙脫了！「上半身全裸」站飯店窗邊 大尺度畫面網看傻

噁！韓籍啦啦隊女神驚收「吃過的餅乾」當場傻眼 網炸鍋：超丟臉

艾怡良戲劇處女秀拼了！超兇上圍全露「尺度爆表」 塞假體捨不得拿掉

