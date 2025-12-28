震撼！「票房不理想」急砍中國2場演唱會 戴佩妮哽咽：無法負擔舞台成本

戴佩妮在成都宣布，北京與廣州演唱會取消。翻攝微博



中國經濟是否出現警訊？金曲天后演唱會也面臨取消。馬來西亞籍的金曲歌后戴佩妮，近年推出「雙生火焰」巡迴演唱會，昨天（12／27）抵達中國四川成都，沒想到，戴佩妮在舞台上哽咽表示，因為票房不如預期、無法負擔舞台成本，決定取消原定於北京與廣州舉行的兩場演出。不過，戴佩妮也很勵志地表示，「所有的課都不是要你倒下，而是要你學會如何站著。」

戴佩妮昨晚在成都舉辦「雙生火焰」演唱會，表示自己常說人生是場修行，「修行的第一步不是開悟，也不是明白很多道理，而是停止了與現實對抗」，更表明根本不在乎面子問題，她說：「一直都不避諱這樣的場面，我如果自己做不好，我就承認自己做不好，我不會強撐著說怎麼樣，然後要大家幫我一直吹得很厲害。」

戴佩妮昨晚穿著一身白色禮服、戴著黑框眼鏡，哽咽表示因為票房不理想，難以負擔舞台成本，不得已取消明年1月北京站、3月廣州站。

事實上，「雙生火焰」演唱會的舞台設計憑藉獨特創意征服國際評審，先是拿下倫敦設計獎（2025 London Design Awards） 最高等級鉑金獎，在美國繆斯設計獎（2025 MUSE Design Awards）也獲頒「概念設計-娛樂類別」、「活動-演唱會類別」鉑金獎，3座獎項讓演唱會成為兼具藝術價值與視聽衝擊力的藝術作品。

不過，得獎的喜悅卻遭現實打敗。大陸主辦單位Live Nation發文說「由於特殊的舞台製作、場地的環境限制、現實的艱難無奈，我們陸續遇到了諸多難以克服的挑戰」，溝通之後決定取消。接著戴佩妮「雙生火焰」將在明年1月17日唱進杭州，也將是在中國的最後一場。3月21日戴佩妮也會空降高雄巨蛋，購票請洽寬宏售票、萊爾富及OK便利超商。

