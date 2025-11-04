震撼！美國「最有權勢副總統」迪克·錢尼去世 享壽84歲

美國前副總統迪克·錢尼於2025年11月3日去世，享年84歲。根據其家人的聲明，錢尼因肺炎及心血管疾病的併發症而逝世。

美國前副總統迪克·錢尼作為「美國歷史」上最具影響力的副總統之一，錢尼在喬治·W·布希總統任內擔任副總統，並在911恐怖襲擊後主導了伊拉克戰爭，成為反恐戰爭的主要策劃者。

錢尼的政治生涯充滿爭議，他在伊拉克戰爭中的角色受到廣泛批評，尤其是基於錯誤假設而發動的戰爭，至今仍被視為美國政策上的重大失誤。錢尼的長女麗茲·錢尼也活躍於政壇，曾擔任懷俄明州的眾議員，並以反對川普而聞名。

錢尼的去世不僅標誌著一位重要政治人物的逝去，也引發了對他政治遺產的再度討論。

