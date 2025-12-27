震撼！「財閥千金」涉毒逃亡柬埔寨還生了小孩 遭羈押

南韓涉嫌吸毒的「財閥千金」黃荷娜。翻攝微博



南韓大型企業南陽乳業創辦人的外孫女黃荷娜，曾與男星朴有天交往，並論及婚嫁而廣受關注。南韓警方24日證實黃荷娜在柬埔寨落網。如今，驚爆黃荷娜躲在柬埔寨期間，還生下小孩，是為了孩子才投案；相關單位認為她有消滅證據疑慮，26日遭羈押，她打著溫情牌「養育孩子牌」失效。

韓國財閥第三代「最毒千金」黃荷娜曾經是男星朴有天的未婚妻，2019年因與朴有天共同購買，並使用冰毒，遭法院判處有期徒刑1年、緩刑2年；黃荷娜又於2020年緩刑期間，違反《毒品管制法》復吸，被判刑1年8個月。2024年，另涉嫌在首爾江南區向熟人提供冰毒並一同吸食，立案調查期間，她潛逃海外，先後滯留泰國及非法入境柬埔寨。

黃荷娜逃往柬埔寨期間，打入當地名流圈，過著奢華的逃亡生活。韓國電視台SBS報導，黃荷娜逃亡海外期間還在柬埔寨生下孩子，是為了對孩子負起責任才選擇回到韓國。據悉，這次連同爸爸、小孩等一家三口都一起回來。此事引發韓國社會譁然。

黃荷娜在審理時否認指控，強調自己沒有施打冰毒，也沒有幫朋友施打過。26日，法院審問後，法官正式核發拘捕令，認為她有滅證嫌疑，將她當庭羈押。

珍惜生命，向毒品說不！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

