震撼！電視版圖大洗牌 陸企TCL將入主Sony BRAVIA

TCL電子控股有限公司20日與Sony（索尼）就家庭娛樂領域達成戰略合作，雙方簽署不具法律約束力的意向備忘錄，計劃成立一家承接索尼家庭娛樂業務的合資公司。該合資公司將由TCL電子持股51%、索尼持股49%，預計於2027年4月開始營運。

SONY BRAVIA。（圖／企業網站）

根據在香港上市的TCL電子於香港交易所公布的資訊，合資公司將在全球範圍內展開包括電視機和家庭音響等產品在內的一體化業務運營，涵蓋產品開發、設計、製造、銷售、物流到客戶服務等完整環節。備忘錄也涉及合資公司與索尼、合資公司與TCL電子三者之間未來在專利、技術及品牌的授權安排。

廣告 廣告

合資公司將繼續以Sony及BRAVIA品牌銷售產品，確保維持其在市場上的高端定位與品牌價值。TCL電子及索尼計劃於3月底前完成具約束力的正式協議，待相關監管部門批准後，合資公司將正式啟動營運。

TCL表示，未來合資公司將融合索尼長期以來在音視頻領域累積的先進技術、品牌價值及供應鏈管理等營運能力，積極推進業務發展，並充分發揮集團的先進顯示技術、全球化規模優勢、完善產業布局、端到端成本效率及垂直供應鏈優勢。合資公司將通過Sony和BRAVIA品牌賦能產品，致力於創造新的客戶價值。

該公司指出，此次與索尼達成戰略合作，是雙方整合優勢資源，共同打造支撐業務進一步增長的絕佳契機。雙方借助業務戰略互補，有望通過合資公司加強集團綜合競爭力，並為集團的所有利益相關方創造重要價值。

索尼執行長Kimio Maki表示，合作將使兩家公司在家庭娛樂領域創造新的客戶價值，為全球客戶提供更具吸引力的視聽體驗。

延伸閱讀

美歐貿易戰隱憂來襲！道瓊崩870點 台積電ADR大瀉4.5％

台美關稅談判5000億美元投資誰受益？連勝文揭背後金融風險

鄭麗君挑戰蔣萬安？楊智伃轟敗家女王：下一個被看破手腳的陳時中