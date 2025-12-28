震撼！青洲灣首見300台無人機展演 結合煙火點亮大鵬灣夜空

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕大鵬灣夜空變身璀璨畫布！屏東青洲灣昨日晚上演一場前所未見的「陸海空」科技饗宴。300台無人機群精準在海灣上空變換隊形，搭配高空煙火、帆船燈光與悠揚音樂，首度挑戰科技展演的青洲灣吸引滿場人潮，驚呼聲在冬夜浪潮中此起彼落，成功為大鵬灣暖冬派對點燃熱情。

大鵬灣國家風景區管理處(以下稱鵬管處)此次聯手東港鎮公所與在地產業聯盟，將觀光重心延伸至冬季，並祭出「無人機與煙火」的重頭戲。昨晚8點整，300台無人機準時升空，在青洲灣夜幕中演繹專屬大鵬灣的視覺動畫，巨大的圖騰在黑夜中緩緩旋轉，隨後煙火於海面上綻放，與海灣內的帆船光影交相輝映，打造出沉浸式的光影劇場，讓現場數千名觀光客直呼「太漂亮了，完全不輸國慶展演！」

廣告 廣告

「屏東的海洋觀光充滿多元潛力！」屏東縣長周春米、立委徐富癸與鵬管處處長王玟傑也親臨現場與民眾共賞。周春米感性表示，青洲灣不僅有優質沙灘與自然景觀，透過結合無人機等科技元素，更能證明屏東即使在冬天，依然能展現動感的海洋魅力，並為地方觀光注入全新的數位轉型動能。

除了夜晚的視覺震撼，白天的青洲灣也充滿熱血，全台衝浪好手齊聚此地切磋，推翻一般民眾「冬天不玩水」的印象。許多衝浪客看著無人機在浪潮聲中演出，紛紛拍下這難得的「浪尖上的高空秀」。

鵬管處強調，這次無人機首度結合青洲灣地景，是推動大鵬灣四季觀光的重要一步。未來將持續開發不受季節限制的觀光亮點，結合運動、科技與在地東港特色，讓大鵬灣成為國人一年四季都能探訪的頂級海灣旅遊勝地。

【看原文連結】

更多自由時報報導

1227規模7.0地震！氣象署：921、0403後最大 花蓮晃21秒最長

晃超大！23:05東北地區地震 初判震度4級以上

震超大外島也有感！東部海域23:05規模7.0地震 最大震度4級

也太巧！ 台東平安夜6.1地震前 一次捕獲3尾地震魚

