震撼！高市衛生局「績優主管」查數百筆個資 扮嫖客摩鐵性侵16歲少女

女子遭性侵示意圖、性騷示意圖。本報繪製



高雄市衛生局心衛中心秘書何建忠，曾獲「社會安全網績優督導」，卻被控性侵16歲少女。檢方指他濫用公務系統查數百筆資料，鎖定曾通報自殺的少女，假扮嫖客誘至摩鐵施暴，事後還透過妻子查偵辦進度，檢方依妨害性自主等罪起訴，求處10年6月徒刑。

檢方調查，42歲的何建忠身為心衛中心苓雅分區最高層級主管，負責自殺防治、兒少保護、家暴及性侵害個案的管理與處遇；去年6月起，他每日查詢數十至上百筆個案資料，鎖定少女後，利用網路搜尋找到少女的IG帳號，再透過LINE與她聯繫。

廣告 廣告

何建忠假裝尋找性交易對象，以「零用錢需要嗎」、「想賺錢嗎」等訊息引誘少女見面，她誤以為對方掌握其不雅照片，便答應見面，以阻止照片外流。

去年6月30日傍晚，何建忠駕車將少女帶至摩鐵，違反其意願強暴後，丟錢給少女，並將她載到便利商店後趕下車，還塞3600元給她，少女事後報警，警方展開調查，何建忠得知被告後，竟透過妻子查詢案件進度。

檢方偵結後依妨害性自主等罪將他羈押起訴，並求處10年6月徒刑，移審法院後，他再被羈押三個月，元旦獲准以20萬元交保。

《太報》關心您，勇敢拒絕任何形式暴力，求助專業人員保護自己與他人的安全。

‧全國家暴專線：113

‧報警：110

‧線上通報：關懷e起來

《太報》關心您：若遭到性騷擾或性侵害，請撥打113專線，尋求專業協助。

更多太報報導

高市警長換人？林炎田北上趙瑞華呼聲高 劉世芳5字快閃

獨／陳其邁任期倒數 水利局長傳請辭！外界憂「市政跛腳」

高雄大社鐵皮屋陷火海 惡火拆散新婚人生！22歲夫獲救、20歲妻成焦屍