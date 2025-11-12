震撼！NewJeans兩成員宣布重返ADOR 時隔11個月願遵守合約再出發

NewJeans成員Haerin（左）與Hyein（右）將回歸所屬經紀公司ADOR。（翻攝Instagram@newjeans_official）

韓國人氣女團NewJeans與所屬公司ADOR長達近一年的合約風波出現轉折。ADOR今（12日）正式宣布，成員Haerin（姜諧潾）與Hyein（李惠仁）決定回歸ADOR，結束去年11月解約後長達11個月的僵局。

ADOR透過官方聲明指出，兩位成員與家人經過深思熟慮，並與公司充分討論後，決定尊重法院先前的判決結果，遵守專屬合約。公司也強調，將全力支援Haerin與Hyein恢復演藝活動，並呼籲外界停止對成員的不實臆測與揣測。

廣告 廣告

NewJeans為5人女團，出道便獲得眾多喜愛，但因合約問題已11個月未有任何活動。（翻攝Instagram@newjeans_official）

這場風波起於去年8月HYBE解除ADOR代表閔熙珍職務，NewJeans五位成員不滿後召開記者會，單方面宣布與ADOR解約。雙方爭議延燒至法院，一審判決ADOR勝訴，認定合約仍具效力。外界原以為NewJeans將上訴，但有法界人士指出，上訴期限正好截止於12日午夜，Haerin與Hyein的回歸宣言被視為「放棄上訴」的具體行動。目前其餘三名成員尚未表態，團體未來發展仍備受關注。

ADOR公告全文

NewJeans成員Haerin與惠仁已表明，將與ADOR一同繼續展開活動。

兩位成員在與家人充分商議、並與ADOR深入討論後，決定尊重法院的判決，遵守專屬合約。

ADOR將盡全力協助Haerin與惠仁順利展開演藝活動。

同時也誠懇地請各位粉絲給予溫暖的支持，並請避免對成員們的無根揣測。

謝謝。

更多鏡週刊報導

NewJeans官司一審慘敗！私接活動最高罰10億 「無限期冷凍」拚上訴

解約有隱情／怒控職場騷擾信任破裂 NewJeans「自己改團名」仍遭法院下禁令工作全暫停

泫雅澳門開唱暈倒嚇壞粉絲 本人報平安：真的很抱歉