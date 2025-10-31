震撼APEC！車銀優服勤模樣全曝光 網讚：國家的威望
2025亞太經濟合作年度會議（APEC）在韓國慶州舉行，而網友意外發現了「超帥軍人」，而該軍人正是有著「臉蛋天才」稱號的男星車銀優，讓網上瞬間暴動。
今（31日）在SNS瘋傳一名超帥軍人現身亞太經濟合作會議所處慶州的影片，而該軍人正式入伍服役的車銀優，可以看見他整齊的穿戴軍裝，僅是簡單的走過，就引發了不小騷動。
韓網久違看見車銀優，還是在服勤期間的狀態，紛紛感嘆：「這是我們國家的象徵啊」、「他是在拍電影嗎？」、「穿軍裝怎麼也這麼帥」、「他的長相就是國家的威望」、「國寶到慶州也是理所當然。」
根據韓媒報導，指出車銀優在論山訓練所結束基礎訓練後，如今隸屬於國防部勤務支援團，在APEC進行支援活動，預計2027年1月結束兵役後退伍。
