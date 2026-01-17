震撼AV圈！40萬粉正妹歌手下海 片商揭內幕

（記者周德瑄／綜合報導）日本網路近日掀起討論，擁有近40萬粉絲的饒舌歌手RINOA宣布轉戰成人影業，確定以AV女優身分出道，並與知名片商IP社合作。她自2022年投入音樂創作，以性感形象與直言女性慾望的題材累積人氣，片商形容她因強烈表現慾望而選擇跨界，消息曝光後迅速成為話題。

圖／近40萬粉絲的RINOA宣布跨界，成為日本網路焦點。（翻攝IG／rinoa__jp）

RINOA早期在TikTok以翻唱歌曲搭配性感造型受到關注，之後逐漸強化舞台感與舞蹈表演，建立鮮明風格。面對身分轉換，她透過社群坦言，過去努力迎合外界對「理想女性」的期待，卻長期感到壓迫，音樂讓她找到出口，而成人影像則被視為延伸自我表達的新舞台。

AV評論者「一劍浣春秋」指出，RINOA的出道作品被IP社以「做唱片」概念包裝，將她的音樂歷程、歌詞元素融入宣傳，幾乎把作品當成一張專輯行銷，創下少見操作。實際呈現引發兩極評價，從外型到身材效果都成為討論焦點。

即便意見分歧，IP社仍力推RINOA為2026年最初的大物新人。她也表示，不論形式如何轉變，核心信念不變，希望持續展現堅強與溫柔並存的樣貌。從饒舌歌手跨足成人影業，這次轉型能否延續人氣，後續動向備受關注。

