震旦通訊618會員大募集 AI會員經營代理打通OMO數據 全台55門市祭抗漲優惠

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震旦通訊導入「AI會員經營代理」系統，破除「數據孤島」問題，透過AI智慧大數據打通全台55家直營門市與官方購物網站數據全通路。(震旦通訊／提供)

迎接618年中購物檔期，連鎖通訊通路品牌震旦通訊（夏普震旦）推出「618會員大募集・狂歡抗漲活動」，除祭出多款熱門手機優惠價外，更宣布導入「AI會員經營代理」系統，打通線上與線下數據，打造全新OMO（線上線下融合）會員服務體驗。

震旦通訊表示，傳統零售業常面臨線上商城與實體門市資料無法整合的「數據孤島」問題。此次透過AI會員經營代理串聯全台55家直營門市與官方購物網站，運用大數據分析會員消費習慣、換機週期及產品偏好，提供更精準的個人化服務與優惠推薦，提升會員活化率與顧客黏著度。

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配合618活動，自即日起民眾只需30秒完成線上會員註冊，即可獲得100元購物金，並享有門市購機專屬服務，包括舊機資料免費移轉、3C產品教學及售後支援等。同時，官網購物也可選擇至直營門市取貨，由專業服務團隊提供一對一協助。

此次618檔期，震旦通訊也祭出多款熱門手機優惠價格，包括iPhone 17（256GB）優惠價26,890元、iPhone 17E（256GB）19,390元；Samsung Galaxy A57（12GB／256GB）14,890元、Galaxy A37（8GB／128GB）10,690元，以及Galaxy A07（128GB）4,290元，皆採含稅透明報價，提供消費者更安心的購機選擇。

除通訊產品外，門市現場同步展示SHARP家電及POKETOMO AI情感陪伴機器人等新品。震旦通訊表示，希望透過數位轉型與實體服務結合，讓消費者不論線上或線下都能享有一致且便利的購物體驗，也歡迎民眾到店參觀體驗、免費註冊會員領取好康，共同感受智慧零售新服務。