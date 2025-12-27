震時人在電梯內！桃園市議員分享驚險畫面 直呼「人生跑馬燈」
即時中心／林韋慈報導
昨（27）日深夜11許，發生規模7.0的地震，讓許多人驚慌不已，桃園市八德區議員許家睿也分享自己在電梯內拍攝下的影片，可見電梯劇烈上下搖晃，他直呼完全是「人生跑馬燈...」。
原文出處：快新聞／地震時人在電梯內！桃園市議員分享驚險畫面 直呼「人生跑馬燈」
