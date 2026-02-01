震災、風災後的溫暖力量 災後重生的善循環在臺南

農曆春節將至，慈濟基金會本週六日在台灣各縣市舉辦冬令發放暨圍爐活動，預計發放近2萬7千戶。在台南，慈濟關懷1484戶弱勢家庭及獨老，2月1日上午在台南靜思堂、佳里聯絡處、安平聯絡處、新營共修處同時舉行冬令發放暨圍爐活動，發放年節物資及祝福禮給照顧戶，並安排各式應景表演及攤位，讓照顧戶提前感受過年氣氛，預計席開155桌，大家歡喜齊聚圍爐，暖胃更暖心。

去年(2025年)台南遇到震災及丹娜絲風災，慈濟除了提供熱食、物資，更安心家訪，並協助非紅黃單戶修繕。受災鄉親陳貴冠女士與先生長年響應慈濟竹筒歲月的精神，總是在愛心撲滿存滿後，默默拿到慈濟會所倒入竹筒，把愛回向功德海。楠西地震後慈濟協助陳貴冠女士家修繕，她與先生因感動而發願成為慈濟志工。

廣告 廣告

2月1日在佳里聯絡處的冬令發放上，陳貴冠上台分享去年地震後餘震不斷，長期難以安眠，至今回想仍心有餘悸，雙手微微顫抖，也一度難以找到人協助修繕。起初接到慈濟來電時，她仍半信半疑，直到志工實際前來，立刻備妥材料投入修繕，才真正安心。陳貴冠細數當時參與修繕的慈濟志工，來自臺北、臺中、嘉義、臺南、高雄、屏東、花蓮與宜蘭等地，個個專業用心，她坦言想幫忙卻不知從何做起。令她印象最深刻的是，一位來自花蓮的志工對她說：「把別人的家當成自己的家來修，就會修得很好。」也鼓勵她走入志工行列。

如今陳貴冠定期到玉井慈濟課輔班當香積，她表示做志工很開心。陳貴冠表示，從投竹筒、到受災後慈濟人來幫忙，這個善循環，我感受到了。

丹娜絲風災後，將軍區的吳家屋頂全掀、鐵捲門破損，慈濟協助找專業廠商將房屋修繕完成。2月1日在慈濟佳里聯絡處的發放活動中，吳家雙胞胎姊弟上台分享他們與母親相依為命以及努力的歷程。

吳家姊弟目前就讀大學，母親是新住民，父親10年前往生後，母親靠著堅毅工作與政府補助維持家庭運作，將他們與大哥扶養長大。吳家姊弟學業成績優異，獲得慈濟2025年新芽獎學金大專組學習領域獎，二人乖巧孝順，求學期間也曾打工減輕母親的經濟壓力，並協助處理家中事務，是母親的好幫手。

姊姊吳同學表示，從沒想過家裡會因為颱風受災這麼嚴重，家裡屋頂被掀走，不知道要從哪裡開始整理，也不知道下一步要做什麼、未來要過怎麼樣的生活。「志工給予我們很大的幫助，我們的心情從慌亂不安，轉為安心。」我們也懂得學會珍惜，未來我也會持續加油。

慈濟基金會表示，2026年全台預計辦理56場冬令發放暨圍爐活動，預計將近2萬7千個家庭受惠，無法親自到場的照顧戶或獨老，將由慈濟志工逐戶發放。

(撰文：陳誼謙，攝影：王章伍、柯旺藤、陳誼謙)