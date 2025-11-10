震盪盤不減AI熱！「這些基本面強勢股」撐起多頭氣勢

圖為股市資料照。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 台股上周創高後進入震盪整理階段，市場資金輪動加快，熱度逐漸集中於具基本面支撐與成長題材的個股。AI應用持續滲透雲端、網通及伺服器供應鏈，相關族群營運動能延續強勁。不過，大盤今早開紅上漲，最高來到27889。

國泰證期觀察市場熱搜標的，以AI晶片與網通設備供應鏈為主的世芯-KY、智邦、台光電，營運表現亮眼，股價站穩主要均線之上，仍具拉回布局空間；台積電、鴻海、台達電等大型權值股則持續扮演台股中長線支撐力量，受惠AI伺服器與高效能運算趨勢，基本面穩健。反觀聯發科、玉山金等個股短線面臨成本壓力與併購不確定性，宜採保守觀望策略。

1、世芯-KY

世芯-KY第三季每股盈餘為 16.4 元、毛利率提升至 28%，展望明年第二季起，其與大客戶的3奈米AI晶片即將量產，為下一波成長主軸，在營運動能將轉強下推動股價站上所有短期均線，建議拉回十日線分批布局。

2、智邦

智邦公布第三季每股稅後盈餘14元，創下歷史新高，也公布10月營收233.64億元，年增114.70%，受惠AI資料中心網通換代潮，營運表現與市場預期同步走高，成長動能明確，建議於月線之下分批逢低布局。

3、台光電

台光電10月合併營收達80.75億元，年增38.79%，公司主力M8材料已用於800G交換器，新一代M9材料則通過輝達認證，預計2026年下半年量產，市占率上看7成，營運動能強勁，建議拉回十日線分批逢低布局。

4、台積電

市場傳出台積電今年9月起對先進製程連四年調漲晶圓代工價格。台積電調漲價格策略彰顯其議價能力，也透露出AI與高效能運算需求強勁。10月30日股價創歷史新高1,520元後，拉回月線之下，中長線投資人可逢低分批布局。

5、鴻海

鴻海10月營收8,957.1億元，月增7.0%，年增11.3%，單月營收創歷史新高，前10月營收年增15.6%。鴻海第四季AI機櫃出貨持續放量、ICT產品進入下半年旺季，營運仍會逐季成長。股價近期高檔震盪，建議沿著月線偏多操作。

6、台達電

台達電第三季稅後淨利創下單季新高，年增50.78%，毛利率34.87%，董事長樂觀看待第四季至明年首季營運。AI伺服器電源需求強勁，液冷方案產能吃緊，成長動能無虞。短線股價震盪，季線之上建議中長線投資人逢低布局。

7、聯發科

聯發科第3季毛利率46.5%，為2021年第2季以來低點、單季稅後純益252.21億元，年減0.5%。聯發科毛利率探底、台積電預計明年調漲晶圓代工價格帶來成本壓力，聯發科股價收在所有均線之下，建議投資人持續保守觀望。

8、玉山金

玉山金宣布與三商壽進行合意併購，交易總值約483億元，合併後資產規模突破5.8兆元，躍升為台灣第5大金控。市場擔憂併購後需增資，可能影響到股利配發，外資賣壓湧現，股價跌落短期均線之下，建議保守應對。

9、中石化

寶佳集團鎖定中工發動敵意併購效應，推動持有中工10.74%的中石化股價表現強勁，站上所有均線之上，但實質營運仍缺乏明確向上訊號，屬於投機性質較高，風險巨大恐有獲利了結拉回風險，建議保守觀望。

10、環球晶

環球晶法說指出雖然AI動能強勁，但矽晶圓市場成熟製程疲弱且第三季毛利率驟降至18.4%，但公司表示預期新廠良率提升、能源成本下降第四季毛利將優於第三季，建議於季線之下分批逢低布局。

