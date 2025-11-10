震盪盤不減AI熱！「這些基本面強勢股」撐起多頭氣勢
[Newtalk新聞] 台股上周創高後進入震盪整理階段，市場資金輪動加快，熱度逐漸集中於具基本面支撐與成長題材的個股。AI應用持續滲透雲端、網通及伺服器供應鏈，相關族群營運動能延續強勁。不過，大盤今早開紅上漲，最高來到27889。
國泰證期觀察市場熱搜標的，以AI晶片與網通設備供應鏈為主的世芯-KY、智邦、台光電，營運表現亮眼，股價站穩主要均線之上，仍具拉回布局空間；台積電、鴻海、台達電等大型權值股則持續扮演台股中長線支撐力量，受惠AI伺服器與高效能運算趨勢，基本面穩健。反觀聯發科、玉山金等個股短線面臨成本壓力與併購不確定性，宜採保守觀望策略。
1、世芯-KY
世芯-KY第三季每股盈餘為 16.4 元、毛利率提升至 28%，展望明年第二季起，其與大客戶的3奈米AI晶片即將量產，為下一波成長主軸，在營運動能將轉強下推動股價站上所有短期均線，建議拉回十日線分批布局。
2、智邦
智邦公布第三季每股稅後盈餘14元，創下歷史新高，也公布10月營收233.64億元，年增114.70%，受惠AI資料中心網通換代潮，營運表現與市場預期同步走高，成長動能明確，建議於月線之下分批逢低布局。
3、台光電
台光電10月合併營收達80.75億元，年增38.79%，公司主力M8材料已用於800G交換器，新一代M9材料則通過輝達認證，預計2026年下半年量產，市占率上看7成，營運動能強勁，建議拉回十日線分批逢低布局。
4、台積電
市場傳出台積電今年9月起對先進製程連四年調漲晶圓代工價格。台積電調漲價格策略彰顯其議價能力，也透露出AI與高效能運算需求強勁。10月30日股價創歷史新高1,520元後，拉回月線之下，中長線投資人可逢低分批布局。
5、鴻海
鴻海10月營收8,957.1億元，月增7.0%，年增11.3%，單月營收創歷史新高，前10月營收年增15.6%。鴻海第四季AI機櫃出貨持續放量、ICT產品進入下半年旺季，營運仍會逐季成長。股價近期高檔震盪，建議沿著月線偏多操作。
6、台達電
台達電第三季稅後淨利創下單季新高，年增50.78%，毛利率34.87%，董事長樂觀看待第四季至明年首季營運。AI伺服器電源需求強勁，液冷方案產能吃緊，成長動能無虞。短線股價震盪，季線之上建議中長線投資人逢低布局。
7、聯發科
聯發科第3季毛利率46.5%，為2021年第2季以來低點、單季稅後純益252.21億元，年減0.5%。聯發科毛利率探底、台積電預計明年調漲晶圓代工價格帶來成本壓力，聯發科股價收在所有均線之下，建議投資人持續保守觀望。
8、玉山金
玉山金宣布與三商壽進行合意併購，交易總值約483億元，合併後資產規模突破5.8兆元，躍升為台灣第5大金控。市場擔憂併購後需增資，可能影響到股利配發，外資賣壓湧現，股價跌落短期均線之下，建議保守應對。
9、中石化
寶佳集團鎖定中工發動敵意併購效應，推動持有中工10.74%的中石化股價表現強勁，站上所有均線之上，但實質營運仍缺乏明確向上訊號，屬於投機性質較高，風險巨大恐有獲利了結拉回風險，建議保守觀望。
10、環球晶
環球晶法說指出雖然AI動能強勁，但矽晶圓市場成熟製程疲弱且第三季毛利率驟降至18.4%，但公司表示預期新廠良率提升、能源成本下降第四季毛利將優於第三季，建議於季線之下分批逢低布局。
※Newtalk提醒您：
#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。
更多Newtalk新聞報導
專家看盤》電子權值遭提款 台股震盪回測低點 「防禦族群」成資金避風港
00878具落後補漲空間 5檔ETF布局攻略一次看
其他人也在看
MSCI季度權重調整出爐 美國CPI數據與科技財報來襲 法說接力登場 AI展望牽動台股年底行情｜投資早知道
本周【投資早知道】聚焦在MSCI季度權重調整出爐，台股權重上調外資可望回流；美國CPI數據與科技財報來襲，台股投資人宜密切關注；以及月底111家法說接力登場，AI展望牽動台股年底行情。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 天前
半導體設備廠驚傳遭檢調搜索！公司發重訊證實：依法配合調查
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導從事研發、製造及銷售半導體封裝與測試製程相關設備的半導體設備廠印能科技，驚傳遭檢調搜索。公司今（8）日發重訊證實，檢...FTNN新聞網 ・ 1 天前
半導體開5紅燈領軍！這「記憶體模組廠」Q3獲利年增334%漲停表態 勝昱挑戰第9根
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導受到科技類股影響，美股上週五四大指數收盤呈漲跌互見，台積電ADR下跌0.95%，收在286.50美元。台股加權指數今（10）日則是...FTNN新聞網 ・ 54 分鐘前
華邦電股價飆！DRAM報價漲勢延燒、小摩狂升目標價到「這數字 」 法人瘋喊：撐起下一波記憶體榮景
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導記憶體市場全面升溫，華邦電（2344）正站在浪頭上。自11月4日重新列為處置股後，雖然交易稍有降溫，但股價仍強勢上攻，一週...FTNN新聞網 ・ 18 小時前
威剛前10月營收416.35億超越去年全年 努力支援記憶體客戶需求
【記者呂承哲／台北報導】記憶體模組大廠威剛科技（3260）公告2025年10月合併營收為44.63億元，月減14.9%、年增30.87%，其中，DRAM營收比重為54.61%，SSD占比為33.2%，記憶卡、隨身碟與其他產品為12.19 %。壹蘋新聞網 ・ 13 小時前
台塑四寶要開始賺了？宣告「超級轉型計畫」獲利上看381億 吳嘉昭：AI＋高值化是關鍵解方
[FTNN新聞網]者莊蕙如／綜合報導停辦長達七年的台塑集團運動會在8日盛大回歸，不僅是疫情後首度舉辦的體育盛事，更是台塑四寶宣告「全面轉型元年」的重要時刻...FTNN新聞網 ・ 22 小時前
黃仁勳再點火！輝達財報倒數登場 「15檔概念股」狂飆、勤誠飆近一倍成AI最大贏家
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導AI教父黃仁勳一來台，就讓市場瞬間燃起熱潮。美國時間本月19日，輝達（NVIDIA）將公布最新財報，法人與投資人早已摩拳擦掌...FTNN新聞網 ・ 17 小時前
下一座護國神山？謝金河讚「他」推動亞洲資產管理中心：接下來要把市值拉高
台灣擁有雄厚的民間儲蓄、健全的金融體系，以及強大的科技產業，財信傳媒董事長謝金河指出，接下來銀行業要努力的是把市值拉高，台積電市值跑到1.5兆美元、鴻海到1110億美元、台達電到828億美元，都有征戰全球的實力。謝金河今日臉書以「亞洲資產管理中心必須打通任督二脈」為題發文表示，金管會主委彭金隆任內最重要的政策，讓台灣成為亞洲資產管理中心，高雄專區已經揭牌運作......風傳媒 ・ 1 天前
前三季獲利年減229%！國家隊輸血這檔1.2萬張「狂買一整週」 撒75億砸向台積電
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股上週（11/03～11/07）收在27,651.41點，週跌581.94點、跌幅2.06%，根據玩股網統計，觀察八大公股近5日上市個股買超方面...FTNN新聞網 ・ 13 小時前
股市將迎「血洗式修正」？專家揭「最神準指標」示警
財經中心／李明融報導受到人工智慧（AI）前景看好影響下，全球股市不斷寫下歷史新高點，然而在預期過後現實逐漸戳破夢幻泡泡，近期陸續有投資人對於相關概念股的高估值感到不安，憂心在股市多頭情況下出現反轉崩跌，對此，有專家以被稱為「黃金／白金比」（gold-platinum ratio）的指標來做判斷，該指標模型顯示未來12個月內美股恐怕面臨「血洗式修正」，跌幅最高可達16％，提醒投資人提高警覺。民視財經網 ・ 1 小時前
台股記憶體7檔熱門 下車訊號看過來
PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜指出，台股本週受美股AI龍頭下跌影響，加上短線漲多、季線正乖離過大牽引，大盤出現高檔震盪走勢，不過整體而言，台股有AI題材面與供應鏈實質獲利的挹注。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
台積電3奈米進入「量產黃金期」！月產能達16萬片 全因這客戶瘋狂下單
台積電今年第3季財報顯示，3奈米製程收入達營收占比23%，超越5奈米的高峰，正式成為主力製程。科技媒體《Wccftech》報導指出，雖然台積電2奈米製程也正快速起飛，2026年的兩座台灣廠區的2奈米產能已被訂光，但3奈米已邁入量產的「黃金時期」。報導指出，推動台積電3奈米產能的主要動力，並非來自蘋果（Apple），而是輝達（NVIDIA）。輝達目前每月向台......風傳媒 ・ 11 小時前
慘遭踢出MSCI成分股！外資、投信、自營商聯手下殺「這檔」…提款11.3億元 「它」創新高也被賣
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導上週（11月3日至11月7日）整體跌581.94點，跌幅2.06%，三大法人合計賣超1297.81億元，觀察上週三大法人賣超個股前十名，集...FTNN新聞網 ・ 15 小時前
AI熱潮恐迎斷崖式40%回調！墨比爾斯：估值過熱、資本開支失速在即
【財訊快報／陳孟朔】外電報導，有「新興市場教父」之稱的墨比爾斯(Mark Mobius)直指，AI類股估值已逼近風險臨界點，主流龍頭若出現30%至40%的深度回檔並不意外。但他同時強調，長期趨勢不變，真正的風險在於投資節奏與資本開支過度前傾，一旦回調落地，反而將釋放中長線布局良機。墨比爾斯點出兩大隱憂，第一，AI敘事推升估值中樞過快，與基本面現金流轉化仍有落差；第二，科技巨頭為搶灘算力與數據中心的重資本支出正逼近可持續極限，若投報率不及預期，市場將以估值壓縮消化過熱。他直言，「我說的修正，是30%、甚至40%的下跌。」即便如此，他並未轉空長線結論。墨比爾斯表示，AI為跨世代平台創新，跌勢多半屬於景氣與估值循環的調整，而非結構性終結；真正的關鍵在於投資人是否準備好「先承壓、再承接」：當市場情緒逆轉、籌碼洗牌完成時，應以紀律方式逢低吸納具現金流、護城河與定價權的核心資產。他直言，若AI龍頭回落30%至40%，他會「大膽買進」。他看好「美股高估值消化」與「新興市場補漲」兩條主線並行。年內以來，新興市場股票表現相對亮眼，資金在估值與成長性的權衡下，開始自高波動科技標的回流至產能重整、供應鏈在地財訊快報 ・ 3 小時前
搶救179萬哭癱股民！「國家隊」斥資近25億援助0050 另掃貨這4檔主動式ETF逾9.1萬張
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導台股上周二再創史高28554.61點，但周五跌落月線，加權指數收在27651.41點，周線下跌581.94點，跌幅2.06%。根據「玩股網」資...FTNN新聞網 ・ 1 天前
179萬股民哭癱！外資爆砍0050逾26萬張 百萬國民ETF全挨刀失血203億
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導台股本周二再創史高28554.61點，但周五跌落月線，加權指數收在27651.41點，周線下跌581.94點，跌幅2.06%。證交所公布籌碼動...FTNN新聞網 ・ 1 天前
【台股週盤兵法】籌碼急變3警訊曝 林昌興示警：本週操作恐迎關鍵轉折
台股本週震盪加劇，技術面已回測月線，台灣金融培訓協會理事長林昌興在《關我什麼事》節目中，談到真正牽動下週盤勢的關鍵，其實落在「籌碼急轉向」。主持人陳裴娟與財經專家林昌興點破最新警訊：散戶融資兩天大增、借券賣出跳高、外資同步賣超，顯示「上車的人越來越多、下車的人開始準備了」。林昌興直言，下週不是無腦逢低買，而是「反彈減碼、拉回慢買」的操作週。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
美元降息有變數？ 臺幣恐再現波動 出口業者警戒
美國聯準會10月份正式結束量化緊縮階段，並一如預期地再降一碼，市場則認為更該關注的是聯準會主席鮑爾將卸任，新主席會不會更願意回應川普，這可能會對美元走勢有更強大的影響，而台灣出口業者，面對美國關稅衝擊和匯率波動，又該如何找到機會、趨吉避凶，專家們如何看待美元長期趨勢，來看TVBS深度特寫報導TVBS新聞網 ・ 1 天前
陸鬆綁關鍵礦物 台廠迎利多
中國商務部9日宣布暫停對鎵、鍺、銻及超硬材料等關鍵礦物出口管制措施至2026年11月27日，市場解讀為地緣政治壓力趨緩的訊號。法人認為，台系供應鏈廠商對各項關鍵零組件需求不一，其中鎵等材料主要用於功率放大器（PA）製程，管制期間實際影響有限，隨著政策鬆綁，反將有助市場心理回穩；整體而言，大陸取消管制是科技業與相關廠商利多。工商時報 ・ 6 小時前
儲備現金飆至11兆！財經作家曝巴菲特「不跟AI潮關鍵」：2方向值得借鏡
波克夏·海瑟威（Berkshire Hathaway）董事長、「股神」巴菲特將在今（2025）年底卸任執行長一職。交棒前夕，波克夏第三季度，現金儲備飆升至3817億美元，創下歷史新高，顯示對市場仍保持高度謹慎。財經作家游庭皓於節目《財經風向球》分析此次操作，認為波克夏長年交易邏輯是標準的「左側交易者」，只要股市未進入熊市，就不會買股票。游庭皓表示，美國股市......風傳媒 ・ 11 小時前