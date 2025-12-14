震盪華爾街！川普點名下任 Fed 主席2位「凱文」：利率決策須與我協商

國際中心／程正邦報導

美國總統川普近日對聯邦準備理事會（Fed）的下一任領導人選表達了明確的傾向，並罕見地公開了總統對貨幣政策應有的影響力。據《華爾街日報》（The Wall Street Journal）的獨家專訪報導，川普證實他傾向於選擇前聯準會理事凱文·華許（Kevin Warsh）或白宮國家經濟會議前主席凱文·哈塞特（Kevin Hassett）擔任下一屆聯準會主席。

美國前聯準會理事凱文·華許，被川普欽點為Fed主席鮑爾接班人。（圖／翻攝Hoover Institution）

川普親自點將：兩位「凱文」進入 Fed 主席候選名單

廣告 廣告

川普在受訪時表示，華許在他的候選人名單中名列前茅，並對兩人給予高度評價：「我認為這兩位凱文（Kevin）都非常優秀，其他幾名人選也很不錯。」此番言論確立了華許和哈塞特在接替現任主席鮑爾（Jerome Powell）的人選競爭中處於領跑地位。

這場人事角力不僅關乎職位提名，更觸及了聯準會的獨立性問題。美國總統傳統上會避免直接干預利率決策，以維護聯準會貨幣政策的專業性。然而，川普總統的態度顯然打破了這一慣例。

白宮國家經濟會議前主席凱文·哈塞特，也是川普欽點的Fed主席人選之一。（圖／翻攝維基百科）

利率立場一致：川普要求 Fed 主席「傾聽總統意見」

川普在專訪中強調，下一任聯準會主席應就利率決策與他進行協商。他語氣強硬地表示：「我不認為他應該完全按照我們說的做，但我自認我的意見應該被傾聽。」這段話明確表達了總統期望行政權力在制定國家貨幣政策時擁有發言權的意圖。

事實上，川普與華許的利率立場高度一致。報導揭露，川普總統曾在近日的一場 45 分鐘白宮會談中，直截了當地詢問華許，若由他領導聯準會，是否能保證會支持降息：「他（華許）認為應該降息，而且我談過的每個人也都這麼想。」

華許曾在全球金融危機期間擔任 Fed 理事，他目前的立場被普遍視為支持降息的「鴿派」，與川普希望透過低借貸成本來刺激經濟成長的願景高度契合。這場由川普親自發動的人事與政策表態，預計將對聯準會的未來走向以及全球金融市場產生深遠的影響。

更多三立新聞網報導

喜迎年金「停砍」樂極生悲 反年改大將李來希深夜自摔掛急診

痘痘治好胸部升級！17歲少年連吞8瓶藥 險釀不可逆「男性女乳症」

台中「李記麵粉煎」二樓突失火 休假警衝火場救災防延燒

全球最強護照大洗牌！台灣免簽地狂贏中國25名 蟬聯第一是「這小國」

