震碎三觀…捏15歲孫女私密處！鬼阿公全都錄：現代人不注重處女

記者簡榮良／高雄報導

天底下竟然有這款阿公！高雄一名15歲少女晴玲（化名）小時候曾遭阿公不當觸碰身體，一生都在創傷中度過，長大後決定逆襲、「再當一次誘餌」，前年4月晴玲佯稱腳酸請阿公按摩，果然那隻不安分的手朝私密處揉捏，過程全被手機拍下，面對質問時，還大言不慚說「現在的人根本不注重處女」，離經叛道的說辭全成為呈堂證供，被法院依利用權勢猥褻罪判刑1年6月。

阿公揉捏孫女私密處，面對質問時，還大言不慚說「現在的人根本不注重處女」。（示意圖／AI生成）

判決書內容震碎三觀。2024年4月7日晴玲跑到阿公家，佯稱自己腳酸請阿公幫忙按摩，果然那隻不安分的手逐漸「母湯」，朝晴玲私密處揉捏，晴玲忍著不舒服，偷偷用手機錄下過程，準備大義滅親。

廣告 廣告

影片中她質問阿公：「你自己說你是不是有摸？」阿公不敢承認也不敢否認，只說：「我沒有侵犯你啊，也沒有剝奪你的處女膜啊」，晴玲反問：「為什麼我不能只有跟我男友這樣？為什麼我跟其他男生相處都有困難？」，阿公竟不認錯回：「很多人15、6歲、14、5歲就已經有性生活了，對不對？」、「現在的人根本不注重什麼處女，不注重那個啦」。

阿公離經叛道的說辭全錄下，成為呈堂證供。法院審理時，儘管阿公否認犯行，說詞仍不被法官採信，晴玲不打算原諒阿公，晴玲媽媽也希望公公能被重判還女兒一個公道。最終法官依成年人故意對少年犯對於因親屬、教養關係受自己監護、照護之人，利用權勢猥褻罪徒刑1年6月，可上訴。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

尊重身體自主權，請撥打110、113

拒絕性騷擾，請撥打110、113

更多三立新聞網報導

賴瑞隆「日出照被扯成日落」藍白翻車！6綠營新人拿羅盤、尖叫雞破謠言

新建豪宅蓋一半…失火「26樓如燒1炷香」空拍畫面曝！燃燒物找到了

墾丁再中槍！建中畢旅洗1星負評：「溫體柳丁難吃」 業者笑了這樣回應

才剛慶生…勇消詹能傑「脫氧氣罩換命」葬身火窟！20秒切蛋糕身影惹淚崩

