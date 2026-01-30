即時中心／高睿鴻報導

趕在立法院本會期最後1天，在野黨今（30）日一口氣「清倉」多條高爭議性政治法案。除了修正《衛廣法》、讓之前被關台的《中天新聞》得以復辟，藍營另還趁機解套不當黨產條例，使「救國團」不再被認定為附隨組織、資產將能解凍。不僅如此，時間進入晚上，國民黨及民眾黨繼續用人數優勢輾壓、修正《立法院組織法》，將立委助理費改編為立委的「補助費」、項目將不限定於助理薪資，遭外界狂轟「助理費除罪化」。

本法修正通過後，未來的助理薪資，將全數納入「立委補助費」，用途也不限定於支付助理薪水；不讓人意外地，此舉立即遭國會少數黨（民進黨）砲轟，通過新法是為讓藍營的多位立委解套、因人設事，例如藍委顏寬恒，不久前才因涉貪助理費遭判刑。

但藍營方面則稱，此法上路後，每位助理有機會多加薪5000元；提出修法的藍委牛煦庭更辯稱，根據行政院主計總處自己使用的定義，民意代表依法聘用助理，本來就屬於補助性質。

此外，三讀條文也增加多項加給，如資深加給、專業加給、健康檢查實施、文康活動費等。藍營另強調，助理薪資改列「立委補助費」後，將依據立委每年歲費的5倍為總額，經計算約為54萬7600元；相較於今（2026）年公費助理費的預算額度47萬2760元，若將增添的款項分配給14位助理，平均每人有機會多加薪5000元。

不過民進黨持續質疑，藍白決心推動助理費除罪化，不僅將讓助理的薪資及權益更無法被保障，且根本是為了顏寬恒、新竹市長高虹安等人護航，替他們從涉詐助理費案解套。

原文出處：快新聞／震碎三觀！藍白竟真的通過「助理費除罪」 顏寬恒、高虹安有望解套

