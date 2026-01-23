震碎三觀！KTV唱歌慶生遭爸爸逞慾…她崩潰問：你知道我是你女兒嗎？

記者陳弘逸／台中報導

台中男子大壯（化名）3年前替女兒小花（化名）慶生，到KTV喝酒唱歌，當晚以警方會臨檢為由到汽車旅館投宿；未料，爸爸竟趁機強制性交，當時小花不斷抗拒，還脫口「你知道我是你女兒嗎？」仍遭無情侵犯；事後提告，大壯矢口否認犯行，被法院依強制性交罪，處4年有期徒刑，可上訴。

判決指出，男子大壯（化名）跟女子小花（化名）是非婚生父女關係，2023年7月5日晚上，以替女兒慶生為由，邀她去KTV喝酒唱歌，當晚爸爸表示有飲酒警方會臨檢，便提議去附近汽車旅館休息投宿。

當時，小花入住旅館後，先去浴室嘔吐，大壯提議泡澡會比較舒服，過程中，女方在浴缸昏睡，隨後男方竟跟著一同進入泡澡，她發覺之後，隨即離開浴室到床上休息，未料，爸爸也跟著上床，並趁她酒後精神不濟難以抗拒之際試圖強制性交。

過程中，小花驚覺遭侵害，向大壯表示「你知道我是你女兒嗎？」並試圖抗拒，但男方仍不顧對方拒絕，強制性交得逞，結束後，她便聯繫男友並搭車離去，時隔3個月之後，再告知母親此事也報警提告。

大壯挨告後，矢口否認強制性交犯行，也不曉得為何要提告；他的辯護人主張，案發後至少有15天有通話紀錄，都未提及有性侵害行為，且只有女方單一指述，證述均非一致。

小花證述，過去跟親人聚少離多，直到國中快畢業才跟爸爸相認，之後才因工作比較多接觸，未料，遭侵犯後，確實出現畏懼回顧案情細節、擔憂親友異樣眼光、不願破壞父女情誼的因素，未在第一時間報案，其中一名證人，冒著遭大壯斷絕經濟支援的風險，出面作證；另依據被害人身心診斷證明符合一般性侵害被害人的典型情緒波動，綜合相關證據，法官未採信大壯辯詞。

法官認為，大壯為小花親生父親，為滿足一己慾望犯案，且犯後否認犯行，態度不佳，又未能達成諒解，毫無悔意可言，考量他從事工程工作，月收入約8萬至12萬元，經濟狀況普通，需要扶養父親及4名未成年子女，審理後，依強制性交罪，處4年有期徒刑，可上訴。

