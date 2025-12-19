震驚全台！北捷北車、中山站連環隨機殺人釀4死5傷

▲張姓嫌犯在南京西路鬧街上丟擲煙霧彈，製造恐慌！

【記者 丁倩／台北 報導】台北市12月19日傍晚發生重大社會治安事件。捷運台北車站與中山站接連遭遇隨機攻擊殺人，一名27歲通緝犯張文，先後投擲煙霧彈、汽油彈並持刀隨機砍人，造成4人死亡、5人受傷。張嫌犯案後逃入百貨公司，遭警方包圍後畏罪墜樓，送醫不治。

警方調查，張嫌戶籍設於桃園市楊梅區，去年11月因遷戶籍未申報涉妨害兵役，今年7月遭桃園地檢署發布通緝。今年1月張嫌搬至台北市中正區公園路20巷一帶租屋，並在租屋處研究製作汽油彈，顯示犯案早有預謀。

警方指出，張嫌案發當天下午即開始連續犯案，下午3時許先在林森北路巷弄、長安東路一帶縱火，燒毀路邊汽、機車；傍晚4時左右，又在租屋處陽台縱火焚燒雜物，意圖引開警消轉移注意力。消防隊於下午4時57分接獲該處火警通報後出動滅火。

▲張姓嫌犯先台北車站捷運站內即丟擲煙霧彈，引發騷動恐慌，且已大開殺戒！

隨後，張嫌拖著行李箱前往台北車站，傍晚5時24分於捷運北車M7出口投擲多顆煙霧彈製造混亂。一名民眾見狀勇敢上前制止，卻遭張嫌持長刀砍傷，傷勢嚴重送醫不治，另有民眾因吸入濃煙不適送醫。

張嫌犯案後再逃竄往捷運中山站，於晚間6時39分在南京西路馬路中央再次丟擲煙霧彈，隨後持刀隨機攻擊路人，一路殺進人群及衝進誠品百貨，造成3人命危、4人受傷。隨後張嫌躲入新光三越南西店，晚間6時多於百貨公司5樓遭警方包圍，最終跳樓輕生，送醫後因傷重宣告不治。

台北市長蔣萬安晚間9時20分受訪表示，嫌犯已確認死亡，警方將全面釐清犯案動機與行徑。他並前往台大醫院探視在北車第一時間試圖制止嫌犯、卻不幸受傷的男性傷者，對其挺身而出的義行表達最高肯定，並指示捷運公司提供家屬必要的慰問與協助。

▲張姓嫌犯提刀大搖大擺衝進人群隨機砍殺。

行政院長卓榮泰晚間也趕赴北捷事發現場聽取簡報，並前往中正一分局了解案情，隨後至台大醫院探視傷者及向罹難者家屬致意。卓榮泰表示，感謝台大醫院動用整體醫療能量全力搶救，目前汪姓傷者手術仍在進行中，傷勢穩定，暫無立即生命危險。

卓榮泰指出，另一名送醫的余姓男子不幸身亡，據了解其在事件中曾試圖阻止嫌犯行兇，相關細節仍待進一步確認。政府將在釐清事件全貌與犯案動機後，向家屬與社會清楚交代，並承擔應有責任。卓榮泰也強調，鑑於此次重大治安事件，政府將全面檢討並強化國內鐵路、公路、捷運及航空站等大眾運輸場域的安全戒備機制，防止類似事件發生！（照片影音讀者提供翻攝畫面）