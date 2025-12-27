震驚全台！氣象署分析「隱沒帶」發威 雙北劇烈搖晃原因曝

生活中心／程正邦報導

27日深夜發生規模7.0強震，全台有感，雙北晃動尤其嚴重。（圖／氣象署提供）

今（27）日深夜 11 時 05 分，台灣宜蘭近海發生芮氏規模 7.0 的強烈地震。這起地震因規模大、範圍廣，幾乎全台都能感受到劇烈震動。中央氣象署地震測報中心主任吳健富隨即對此進行專業分析，指出該地震成因與「菲律賓海板塊隱沒」有關，並解釋了為何北部地區民眾感受到的晃動程度尤其恐怖。

地震發生後，北捷宣布慢速巡檢，桃捷全線停駛，目前尚未傳出災情。（圖／翻攝threads）

地理成因：板塊隱沒導致的「中層強震」

氣象署觀測顯示，此次震央位於宜蘭縣政府東方 32.3 公里處，震源深度達 72.8 公里，在定義上屬於「中層地震」。

地震測報中心主任吳健富解釋，這起規模 7.0 的強震主要是由於菲律賓海板塊在花蓮一帶向北隱沒至歐亞大陸板塊之下所誘發。該區域（宜蘭外海）過往就常出現深度介於 60 至 70 公里之間的中層地震能量釋放，雖然深度較深，但因能量巨大（規模 7.0），其震波仍能穿透地層，對全台造成顯著影響。

北部為何「超級有感」？兩大關鍵因素

地震發生後，雙北及基隆地區民眾普遍反應搖晃程度與持續時間相當驚人。吳健富指出，除了震央位置偏北之外，還有兩大物理因素疊加：

1. 盆地效應（Basin Effect）： 台北盆地地質軟弱，震波進入盆地後會產生放大作用，且震盪時間會拉長，導致體感搖晃更加劇烈。

2. 大樓效應（Tall Building Effect）： 隨著北部都會區高樓林立，當地震波的週期與高樓的自然振動頻率接近時，會產生共振現象，使高樓層住戶感受到的擺盪幅度遠大於低樓層，甚至發生家具移位或眩暈感。

地震發生時，民眾手機地震速報響不停，氣象署提醒未來幾天仍會有餘震。

數據回顧：今年第 6 個規模 6 以上強震

根據氣象署統計，該震央附近近期活動相當頻繁，日前剛發生過規模 6 以上的地震。算入今日這起 7.0 強震，台灣今年至今已發生 6 個規模達 6 以上的顯著地震，能量釋放頻率明顯高於往年平均水準。

全台共有 15 個縣市觀測到 4 級震度，範圍從最北端的基隆、宜蘭，一路延伸至南部的嘉義、台南。吳健富提醒，未來幾天仍須注意規模較大的餘震，民眾應檢查家中結構是否有因今日強震產生新的受損。

