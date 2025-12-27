震驚全台！氣象署分析「隱沒帶」發威 雙北劇烈搖晃原因曝
生活中心／程正邦報導
今（27）日深夜 11 時 05 分，台灣宜蘭近海發生芮氏規模 7.0 的強烈地震。這起地震因規模大、範圍廣，幾乎全台都能感受到劇烈震動。中央氣象署地震測報中心主任吳健富隨即對此進行專業分析，指出該地震成因與「菲律賓海板塊隱沒」有關，並解釋了為何北部地區民眾感受到的晃動程度尤其恐怖。
地理成因：板塊隱沒導致的「中層強震」
氣象署觀測顯示，此次震央位於宜蘭縣政府東方 32.3 公里處，震源深度達 72.8 公里，在定義上屬於「中層地震」。
地震測報中心主任吳健富解釋，這起規模 7.0 的強震主要是由於菲律賓海板塊在花蓮一帶向北隱沒至歐亞大陸板塊之下所誘發。該區域（宜蘭外海）過往就常出現深度介於 60 至 70 公里之間的中層地震能量釋放，雖然深度較深，但因能量巨大（規模 7.0），其震波仍能穿透地層，對全台造成顯著影響。
北部為何「超級有感」？兩大關鍵因素
地震發生後，雙北及基隆地區民眾普遍反應搖晃程度與持續時間相當驚人。吳健富指出，除了震央位置偏北之外，還有兩大物理因素疊加：
1. 盆地效應（Basin Effect）： 台北盆地地質軟弱，震波進入盆地後會產生放大作用，且震盪時間會拉長，導致體感搖晃更加劇烈。
2. 大樓效應（Tall Building Effect）： 隨著北部都會區高樓林立，當地震波的週期與高樓的自然振動頻率接近時，會產生共振現象，使高樓層住戶感受到的擺盪幅度遠大於低樓層，甚至發生家具移位或眩暈感。
數據回顧：今年第 6 個規模 6 以上強震
根據氣象署統計，該震央附近近期活動相當頻繁，日前剛發生過規模 6 以上的地震。算入今日這起 7.0 強震，台灣今年至今已發生 6 個規模達 6 以上的顯著地震，能量釋放頻率明顯高於往年平均水準。
全台共有 15 個縣市觀測到 4 級震度，範圍從最北端的基隆、宜蘭，一路延伸至南部的嘉義、台南。吳健富提醒，未來幾天仍須注意規模較大的餘震，民眾應檢查家中結構是否有因今日強震產生新的受損。
更多三立新聞網報導
深夜 7.0 強震突襲！北捷全線降速巡檢、桃捷「全線列車暫停」
地牛深夜突襲！北市府盯緊災情 蔣萬安：暫避電梯
員林「雙刀男」路口揮舞西瓜刀威脅騎士 彰檢聲請強制安置
戰地「脫北」！遭俘北韓兵親筆信曝光：不願回平壤，只想投奔南韓
其他人也在看
快訊／台北搖很大！東北地區23:06強烈地震 初判規模7.4
[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導地牛翻身！根據中央氣象署地震測報中心資料，今天晚上11時06分左右，東北地區發生有感地震，預估震度3級以上地區：臺北、基隆...FTNN新聞網 ・ 46 分鐘前 ・ 10
東部海域23:05芮氏規模7.0地震！全台22縣市有感 最大震度4級
地牛翻身！今（27）日23時05分台灣東部海域發生深度72.8公里地震，芮氏規模7.0，最大震度4級，全台22縣市有感。各縣市震度分別為宜蘭縣4級、新北市4級、花蓮縣4級、台北市4級、基隆市4級、桃園台視新聞網 ・ 41 分鐘前 ・ 12
還沒冷完！專家示警「下波冷空氣恐衝寒流」關鍵時間曝光
生活中心／巫旻璇報導今（26）日受到大陸冷氣團影響，全台平地氣溫明顯下探，清晨最低溫出現在離島馬祖，僅7.4度；台灣本島方面，則以新北市石碇測得的10.1度最為寒冷。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，週末期間冷氣團影響將逐漸減弱，各地氣溫可望小幅回升，但跨入新年後，東北季風仍相當活躍，預估明年1月2日將再有一波大陸冷氣團南下，後續至1月5日至7日，冷空氣強度甚至有機會達到寒流等級。民視 ・ 1 天前 ・ 8
今最低溫探7.4度「還沒冷完」！冷氣團減弱還要等這天
今（26）日大陸冷氣團影響，中部以北及東北部、東部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；水氣稍多，桃園以北及臺灣東北部地區有短暫雨，基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區並有局部大雨發生的機率。氣象粉專也指出，今天清晨冷氣團達到最強時刻，且最低溫僅7.4度。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
今年是暖冬？粉專舉「霸王寒流」打臉：跨年後恐有強烈冷空氣襲台
今（26）日受到大陸冷氣團影響，是這幾日氣溫最低的時段，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，本波冷氣團挾帶豐沛水氣，中、北、東部部分山區有下雪或雨夾雪的機會。另外，有不少人質疑今年是否是暖冬？對此，台灣颱風論壇以2016年的「霸王寒流」為例，提醒民眾不要太早下定論，且根據預報，跨年後可能會有一波強烈冷空氣襲台。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 10
2波「西伯利亞冷空氣」接力南下！鄭明典示警：1月確定更冷
[Newtalk新聞] 雖然今(27)天冷氣團減弱，但中央氣象局長鄭明典表示，未來兩週都會有西伯利亞的冷空氣南下，且第2週會比第1週的更強，北風影響更明顯，因此確定1月一定會更冷。 氣象署表示，雖然今天起冷氣團減弱，各地天氣都會逐步回溫，水氣減少，但30日開始會有新的東北季風南下，北部會再轉濕冷，各地低溫約15至18度，強度沒有前一波那麼強。 對此，鄭明典今天在臉書上，PO出一張500百帕「等高線和距平(底色)圖」，預測未來兩週的天氣。鄭明典表示，從西伯利亞的貝加爾湖脊場變化趨勢來看，第一週偏西且較淺；第2週脊線呈東北－西南走向，這樣在脊線東側的北風更明顯、更強，可以更有效率的將冷空氣往南送。 其次看海路交界的東亞主槽，第一週低壓中心偏北，槽線較淺；第2週低壓中心明顯往南，槽線更往南伸。以上兩個特徵都顯示，第二週之後，台灣受北方冷空氣影響的機率大增，基本上會有一段平均偏冷的天氣型態，因此確定1月的天氣會更冷。查看原文更多Newtalk新聞報導冷氣團減弱仍寒冷！金門低溫特報 3千公尺以上高山有機會降雪盼明年上半年訪中「鄭習會」 鄭麗文：希望給賴清德上課新頭殼 ・ 8 小時前 ・ 1
週日回暖後冷空氣緊跟 恐凍13度、濕5天！不排除「這時」有寒流
把握好天氣！今（27）日中央氣象署預報，28、29日白天可迎來短暫回暖，30日一波東北季風來訪，預計帶來低溫、降雨持續至1月3日、4日，迎風面的北部、東半部要留意連日雨勢，馬祖不排除下探13度。至於寒流什麼時候來？今早氣象專家林得恩曾發文分析，跨年夜、元旦天氣與氣象署的預報相近，不過元旦過後可能有較強的冷空氣南下，強度有機會達寒流等級，實際降溫幅度需待更近時再觀察。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 1
又濕又冷！北北基宜大雨特報 一路下到明天
受到大陸冷氣團及東北季風影響，北台灣又濕又冷，氣象署發布大雨特報，提醒今(26)日基隆北海岸及台北、宜蘭山區有局部大雨發生的機率，請注意。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
今晨1縣市低溫不到10℃！跨年天氣曝 下週「2026首波冷氣團」恐報到
中央氣象署指出，今（27）日大陸冷氣團逐漸減弱，清晨溫度仍偏低，各地低溫約12至16度，局部地區會再低1至2度，請務必做好保暖工作，白天高溫稍回升，北部及宜花18至20度，中南部及臺東約22至26度，要留意中南部日夜溫差大，早出晚歸應適時添加衣物以免著涼；降雨方面，水氣逐漸減少，但在迎風面的桃園以北、東半部地區及恆春半島仍有局部短暫雨，新竹以南山區有零星短暫雨，清晨中部以北地區也有零星短暫雨，外出三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 18
大陸冷氣團發威！宜蘭太平山降冰霰 新竹新達山成雪白國度
受到大陸冷氣團影響，宜蘭太平山及新竹新達山地區近日出現罕見的冰霰與降雪景象，吸引大批民眾前往欣賞。太平山在26日清晨氣溫驟降至攝氏1度，雖未達降雪條件，但在清晨六點半左右因低溫與充足水氣，園區降下冰霰，樹枝和地面結冰，形成一片白茫茫的夢幻美景。同時，位於台中與新竹交界的新達山也在25日深夜降下皚皚白雪，積雪厚度達四公分，讓遊客驚喜連連。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
深夜猛震全台狂搖！規模7強震直擊宜蘭 雙北4級有感、北捷緊急降速
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導中央氣象署指出，今（27）日晚間23時05分，台灣東北部發生芮氏規模7的強烈地震，震央位於宜蘭一帶，全台多地明顯有感。台北...FTNN新聞網 ・ 29 分鐘前 ・ 1
全台都搖！台灣深夜7.0地震 各地民眾嚇壞：感覺比上次花蓮強震還大
[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導深夜大地震！根據中央氣象署地震測報中心資料，今（27）天晚間11時05分台灣東部海域發生芮氏規模7.0地震，震央在宜蘭縣政府東...FTNN新聞網 ・ 24 分鐘前 ・ 1
2026首波寒流這天殺到！「北台轉雨」時間出爐 專家揭元旦曙光機率
全台民眾期待跨年夜歡慶活動，中央氣象署表示，跨年日（31日）當天受東北季風影響，各地早晚稍涼；桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨；氣象專家也表示，跨年當天東北季風略增強，北台灣多雲偶有局部短暫降雨的機率。即不一定能看到元旦曙光。1月1日另一波冷空氣開始南下，北部、東半部轉有局部短暫雨，由於各國模式模擬歧異大、且持續調整，是否為2026第1波「大陸冷氣團」，需再觀察。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 發起對話
跨年、元旦天氣出爐！專家示警：寒流級冷氣團恐來襲
生活中心／張予柔報導隨著2025年即將結束，不少民眾關心跨年跟元旦假期的天氣，是否適合出門迎接2026年。氣象專家提醒，跨年夜天氣恐怕不太給力，受東北季風增強影響，北部及東北部將轉為濕涼型態，降雨機率明顯提高，清晨與夜晚氣溫偏低，想要在戶外倒數或迎接新年第一道曙光，恐怕得先做好心理準備。民視 ・ 14 小時前 ・ 發起對話
又濕又冷！4縣市大雨特報 持續時間曝光
即時中心／潘柏廷報導受到大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷，而中央氣象署今（26）日上午10時10分針對基隆市、新北市、台北市、宜蘭縣發布大雨特報，影響時間將從今日上午至明（27）日。民視 ・ 1 天前 ・ 發起對話
跨年變天警報！急轉濕冷「元旦曙光難現」 下周寒流冷空氣接力
氣象專家林得恩提醒，下周跨年夜受東北季風增強影響，北台灣降雨機率上升，東半部因雲量較多，元旦想欣賞曙光的機率偏低。此外，元旦過後將有一波恐達寒流等級的冷空氣南下強襲。中天新聞網 ・ 14 小時前 ・ 2
0度線逼近！入冬最強冷氣團巔峰來了 北台灣濕冷、6縣市低溫恐探10度↓
中央氣象署指出，受到大陸冷氣團影響，中部以北、東北部及東部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；今（26）日新北及宜蘭局部地區有持續10度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生的機率。此外，氣象署針對基隆市、台北市、新北市、宜蘭縣等4縣市發布大雨特報，提醒台北山區、基隆北海岸、宜蘭有局部大雨發生機率。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
冷氣團發威！全台低溫排行「這地區」只剩7.4度 雨勢一路下到跨年
真的有夠冷！今（26）日大陸冷氣團影響，中部以北及東北部、東部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；水氣稍多，桃園以北及台灣東北部地區有短暫雨，基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區並有局部大雨發生的機率。氣象粉專也指出，今日清晨冷氣團達到最強時刻，且全台最低溫在馬祖南竿（連江縣）僅7.4度。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
清晨最低溫10.1度！冷氣團發威「6縣市低溫特報」明起冷氣團減弱
中央氣象署觀測，今清晨本島縣市平地最低溫出現在新北市石碇區的攝氏10.1度。氣象署表示，今天（26日）水氣增多，4縣市大雨特報，清晨是此波冷氣團氣溫最低的時段，6縣市低溫特報，明天天氣如何？氣象署指出，明天（27日）大陸冷氣團減弱，北部及宜蘭天氣仍涼，苗栗以南日夜溫差大，水氣稍減，周日、下周一（28日、29日）北部及東北部氣溫回升，各地早晚天氣較涼，新竹以南日夜溫差大，水氣減少，下周二到下周四（30日到1日）北部及宜蘭白天高溫稍下降，各地早晚稍涼，迎風面水氣稍增。Yahoo奇摩（綜合報導） ・ 1 天前 ・ 6
50度溫水加速吐沙！無毒教母：蛤蜊「堆疊」恐白忙一場
低脂高蛋白的蛤蜊雖然營養價值極高，但貝類含有塑膠微粒的問題不容忽視，購買回家的蛤蜊必須先完成吐沙程序才能冷藏保存，透過正確的浸泡方式，可去除高達9成的塑膠微粒。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1