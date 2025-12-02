即時中心／高睿鴻報導

2023年12月，北市信義區驚傳一樁慘無人道、震驚全國的虐貓案。台灣高院今（2）說明，被告趙姓男子領養多隻寵物貓後，不僅未正常餵食，竟還持浴室蓮蓬頭敲打貓咪頭部、調溫度最燙之熱水沖噴貓隻、持油性殺蟲劑朝貓隻噴灑，再點火引燃燒烤、持瓦斯罐敲擊貓隻頭部或身體、踢踹貓咪後肢、拉扯貓尾巴、強拉貓隻雙前肢懸空，再逼使其呈人類坐姿、以繩索綁電視掙扎勒脖等。對此，高院維持地院原判，判處9年2月徒刑。

廣告 廣告

高院指出，被告趙男於網路結識共犯莊女（另經原審審結）交往同居，趙男先透過網路認養寵物平台「物色」貓隻，再要求莊女出面認養；趙男2023年11、12 月間領養貓隻後，幾乎未正常餵食。且不久後，在北市信義區租屋處，以前述行為嚴重虐待、傷害5隻貓，導致貓隻因不堪殘忍凌虐及傷害，各於領養不久後即死亡。趙男隨即指示莊女棄置這幾隻貓。北市動保處於該年12月18日，尋獲各貓隻屍體，循線查悉上情。

高院進一步說明，趙男竟還在法庭辯稱，是因施用毒品才會衝動為之，故請求從輕量刑。但高院指出，被告早於2023年9月間，即經媒體報導其涉嫌虐殺貓隻，並於10月間，經台北市動物保護人員拒絕其領養貓隻，竟然仍於11、12月間，透過共犯莊女出面領養之方式，取得本案5貓，再逐一殺害；足徵被告虐殺5隻貓，均係出於預謀、計畫性為之，絕非一時衝動所犯。

綜上所述，高院決定駁回趙男上訴，維持地院原判，趙男因犯下共5罪，分別處有期徒刑1年9月（1罪）、1年10月（3罪）、1年11月（1罪），合併執行9年2月有期徒刑。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：快新聞／震驚全國虐貓案判決來了！超殘忍手法全曝光 冷血惡男下場慘了

更多民視新聞報導

立院三讀職安法修正案 新增霸凌防治專章、強化營造工安

備戰2026！卓冠廷、戴瑋姍將辭民進黨發言人 接任人選曝光

藍營喊國情報告多問多答 鍾佳濱搬歷史打臉：當年李登輝也沒這樣

