震驚全網！宋伊人被爆與程青松疑有私生子 網喊：「關係太讓人噁心」

記者林宜君／台北報導

曾以清純形象走紅的「校服女神」中國女星宋伊人，陷入于朦朧輿論風暴。除了與導演程青松25歲的年齡差「關係」曝光，宋伊人還被牽扯入于朦朧墜樓事件及過往不雅舊照爭議，網友甚至挖出兩人疑似有私生子，使她的形象幾乎全面崩塌，演藝生涯面臨史上最嚴峻公關危機。

近期，網友更挖出兩人疑似有私生子的傳聞，加上宋伊人被指為邀請于朦朧參加聚會的人之一。（圖／翻攝自Threads）

宋伊人1993年出生，今年32歲，程青松1968年生，現年57歲。陸媒爆料稱，兩人在過去13年間共進數百場雙人飯局，從未帶過第三人。如此懸殊的年齡差，引發網友熱議，有人質疑：「一個剛踏入青春期的少女，能和成熟成年人平等交流嗎？」也有人擔心兩人在相處中會存在不對等與潛在矛盾，甚至可能存在不能公開的親密關係。

宋伊人的舊照風暴再起，多張疑似照片顯示她抽菸、比中指、穿著低胸或性感服裝，與早期清純校園女神形象差異極大。（圖／翻攝自微博）

近期，網友更挖出兩人疑似有私生子的傳聞，加上宋伊人被指為邀請于朦朧參加聚會的人之一，且與于朦朧、極光光住同一小區，與程青松及極光光關係密切，使她再次被推上輿論浪尖。雖然宋伊人未正面回應，但各種揣測持續發酵，引發社群廣泛討論。同時，宋伊人的舊照風暴再起。多張疑似照片顯示她抽菸、比中指、穿著低胸或性感服裝，與早期清純校園女神形象差異極大。早年她以《致青春》系列寫真及節目《天天向上》爆紅，素淨笑容與制服照被封為「最美校服女神」。如今舊照曝光，網友形容她「外表清純、內心狂野」，甚至有人給她貼上「綠茶X」標籤，質疑其真實人設。

宋伊人從「仙女般清純」到如今「社會姐風格」的落差，引發外界對年輕藝人的私生活、公關形象及資源來源的討論。（圖／翻攝自微博）

宋伊人從「仙女般清純」到如今「社會姐風格」的落差，引發外界對年輕藝人的私生活、公關形象及資源來源的討論。部分網友直言「裝純最反感，人設崩塌」、「和紅毛生娃？我要吐了」、「私生子，不意外」、「都是噁心人來著」、「關係太噁心人了」、「以吐」、「裝純最反感，人設崩塌」但也有人力挺：「年輕人誰沒犯錯？不要放大檢視她的私生活。」總體而言，宋伊人與程青松的年齡差戀情、疑似私生子風波、涉于朦朧事件，以及舊照爭議，使宋伊人從曾經最清新的校園女神，瞬間變成輿論焦點人物。

