震驚好萊塢！名導羅伯萊納夫婦傳陳屍家中 32歲兒列嫌疑人

好萊塢知名導演羅伯萊納（Rob Reiner）與妻子米凱萊辛格雷納（Michele Singer Reiner）驚傳陳屍於洛杉磯住家中；據外媒報導，有消息人士透露，兇手疑似是他們的兒子尼克雷納（Nick Reiner）。洛杉磯警察局目前已朝凶殺案方向調查。

導演羅伯萊納與妻子米凱萊辛格雷納驚傳陳屍於住家中。（圖／美聯社）

美國洛杉磯警方於當地時間14日證實，羅伯萊納位於加州布倫特伍德的住宅內發現兩人死亡。洛杉磯消防局表示，死者為一名約78歲男子及一名約68歲女子，兩人被發現時已無生命跡象。

廣告 廣告

起初警方並未透露死者的身份，但兩名死者的年齡與羅伯萊納夫妻相符。鄰居表示，羅伯萊納與妻子平時居住於該處，財產資料亦顯示兩人為該住宅所有人。隨後，據外媒《PEOPLE》報導，警方證實死者就是羅伯雷納夫妻。

羅伯萊納是好萊塢知名導演。（圖／美聯社）

洛杉磯市長凱倫巴斯（Karen Bass）感嘆：「這對我們的城市和國家是毀滅性的損失。羅伯萊納的貢獻在美國文化和社產生了深遠影響，他透過創作為社會經濟正義進行倡導，改善了無數人的生活。」

羅伯萊納曾獲得兩次艾美獎的肯定。（圖／美聯社）

32歲的嫌疑人尼克雷納在2016年接受《時人》訪問時，談及自己多年的毒癮問題，透露從15歲便反覆進出勒戒機構，隨著情況惡化，他逐漸與家人疏遠，最甚至無家可歸。這段經歷成為他共同編劇的半自傳電影《成為查理》（Being Charlie）的創作基礎。

《中天關心您|少一份毒品、多一份健康！珍惜生命請遠離毒品》

延伸閱讀

中職/二軍表現獲後藤光尊好評 富邦悍將延攬馬鋼入隊

中職/又拿下前中信兄弟球員 富邦悍將傳補進馬鋼

中職/蘇智傑簽4年約續留獅隊 平均月薪達70萬