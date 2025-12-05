震驚好萊塢！Netflix以720億美元收購華納

Netflix證實收購華納。（示意圖／翻攝自pexels）





串流媒體巨頭Netflix投下震撼彈！在與派拉蒙、康卡斯特等媒體巨頭的激烈競購戰中Netflix於週五上午宣布達成一項重磅交易，同意以720億美元（外加債務）的價格（約新台幣2.25兆）收購華納兄弟探索頻道（Warner Bros.Discovery,WBD）的部分核心資產，包括傳奇的電視和電影製片公司及其旗下串流服務 HBO Max。這項交易將從根本上重塑好萊塢的娛樂產業格局，美國銀行分析報告直言：「如果Netflix收購華納兄弟，串流媒體大戰實際上就結束了。」

廣告 廣告

根據《CNN》報導，這項消息震驚了好萊塢。儘管數週以來派拉蒙一直被視為收購華納兄弟的領跑者，但Netflix最終以大膽的報價勝出。據知情人士透露，Netflix本週稍早提交了兩份方案，使其報價領先競爭對手。此外，Netflix同意支付與派拉蒙提出的相同的巨額解約費。這項至關重要的協議意味著，如果交易最終未能完成，Netflix仍將向華納兄弟支付數十億美元，以此展現交易的誠意並應對最大的不確定因素：監管部門的批准。

華納兄弟探索頻道宣布，將按計畫於2026年分拆為兩家獨立上市公司，預計在2026年夏季生效。分拆完成後，Netflix計畫收購華納兄弟旗下的一半資產，另一半Discovery Global將包含CNN和其他有線電視頻道。

這項交易將在川普政府下接受審查，預計將引發一場政治和法律戰。美國政界人士已迅速表達了對潛在合併的擔憂。參議員邁克李在 X 雜誌上寫道：「得知Netflix有意收購其真正的競爭對手華納兄弟的串流媒體業務，應該引起世界各地反壟斷執法機構的警惕。」他直言，這項交易可能比近十年來見過任何交易都更加嚴重。

此外，代表電影院業主的行業協會Cinema United也發布聲明，表示鑑於Netflix一貫厭惡院線發行的態度，這項交易「對全球電影放映業務構成了前所未有的威脅」。

面對各界質疑，Netflix高層試圖平息風波。Netflix聯合首席執行官Greg Peters表示，華納兄弟在一個多世紀以來幫助定義了娛樂產業，而「憑藉我們的全球影響力和成熟的商業模式，我們可以將他們創造的世界介紹給更廣泛的受眾」，這將為股東創造更多價值，並為「創意界創造更多機會」。

同時，針對電影院業主的擔憂，Netflix預料到這些反對意見，週五表示「希望維持華納兄弟目前的運營模式，並發揮其優勢，包括電影的院線發行。」然而，許多娛樂界大佬已對Netflix的宣傳策略和對創意界影響的可能性表示懷疑。如果這項交易最終通過審查，Netflix將一躍成為好萊塢無可爭議的全球巨頭。

更多東森新聞報導

競爭太激烈！知名掃地機器人「元老級」製造商恐破產

專騙台灣人！境外訊號轉國內市話4個月詐3億元

統一集團收購台灣家樂福 最終交易價302億元

