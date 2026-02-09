震驚影壇！韓國名導演遛狗跌倒竟「染1病」離世 享壽88歲

娛樂中心／李紹宏報導

韓國電影傳奇名導鄭鎮宇，於昨（8）晚在首爾江南區一間療養醫院辭世，享壽88歲。這則突如其來的消息令韓國影壇陷入悲痛與震驚，也象徵著韓國電影史上的一代大師正式落幕。

韓國知名鄭鎮宇驚傳離世，享壽88歲。（圖／翻攝自KMDb官網）

綜合韓媒《京鄉新聞》等報導，韓國電影圈人士透露，鄭鎮宇在2個多月前發生意外，當時他帶著愛犬外出散步時不慎跌倒，隨即入住順天鄉大學醫院接受治療，未料在住院期間不幸感染新冠肺炎，導致健康狀況急轉直下，最終未能康復，不幸離世。

鄭鎮宇1938年出生於京畿道金浦市，是影壇公認的天才型導演。1962年他年僅23歲便以電影《外兒子》正式出道，創下當時韓國影史上最年輕導演的紀錄，其過人的才華在出道初期就引起高度關注。

在其輝煌的職業生涯中，鄭導接連推出了《背叛》、《密會》、《下宿生》等多部經典作品，不僅廣受影評與觀眾好評，更成為國際影展的常客。他透過鏡頭語言推動了韓國電影的黃金時代，其藝術成就與貢獻在韓國電影圈佔有舉足輕重的地位。

