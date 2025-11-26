震驚影壇！韓「資深男演員」南浦洞病逝享壽81歲

南韓資深演員南浦洞（남포동）於23日上午傳出病逝消息，享壽81歲。

南韓資深演員南浦洞（남포동）於23日上午傳出病逝消息，享壽81歲。（圖／翻攝畫面）

根據韓國媒體報導，南浦洞因長期患病而在接受治療期間過世。南浦洞在過去的演藝生涯中，參演過多達400部作品，以其樸實自然的演技深受觀眾喜愛。他於1965年以電影《我也能談戀愛》出道，隨後在《捕鯨獵人》、《TwoCops2》等多部電影中嶄露頭角。

南浦洞的晚年生活相當艱辛。2009年，他被診斷出肝癌並接受肝臟移植手術。曾經在綜藝節目中坦承，2000年時遭遇詐騙，損失數十億韓元，亦因生意失利，獨自住在汽車旅館超過10年，這段經歷讓許多觀眾感到震驚。此外，他在去年曾在慶尚南道昌寧郡的停車場內失去意識，所幸經過緊急救治後無大礙。

廣告 廣告

南浦洞一生創作了許多精彩的作品，雖然未能實現他「活到90歲」的願望，但他在影壇的貢獻將永遠留在觀眾心中。

延伸閱讀

拍戲錯過見阿嬤最後一面 李千娜抱憾哽咽：得罪人也該趕去

睽違11年！魏如萱驚喜合體陳綺貞 等1年半宣布明年小巨蛋開唱

邵雨薇變女鬼「陰陽穿梭」壓力大 初合作初孟軒曝他私下面