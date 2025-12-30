震驚曹西平離世！狄志為崩潰淚揭「生前最後約定」：再也無法實現了

娛樂中心／李紹宏報導

資深藝人「四哥」曹西平驚傳昨（29）日深夜被發現在三重住處離世，享壽66歲。對此，資深媒體人狄志為得知消息後，悲慟在臉書發文表示「震驚到說不出話」，他回憶起去年兒子數學競賽奪冠時，曹大哥還親自留言「志為，好久不見，我一直都有follow你的粉專，你兒子很棒，加油喔」。當時狄志為還相約要和他去吃宵夜，怎料這段暖心的鼓勵竟成最後互動。

資深媒體人狄志為聽聞曹西平的死訊，相當不捨。（圖／翻攝自狄志為臉書）

狄志為在臉書感嘆，就在曹西平離世前兩天，全台發生地震，他當時在臉書寫下「我就是坐在那裡，我不會動，一切交給老天爺安排」。狄志為回顧這段文字時感到格外鼻酸，認為曹大哥當時似乎已對生死抱持看淡的態度，沒想到這段對老天爺安排的自白，竟成為他在人生舞台上留給大眾最後的訊息。

回憶起兩人過往互動，狄志為透露曹西平私下充滿溫暖，去年還曾在狄志為分享兒子數學奪冠的貼文下留言打氣，稱讚孩子優秀。當時狄志為回覆「有空約去三重夜市吃宵夜」，不料這個約定再也無法實現。狄志為哀慟表示，曹大哥總是以犀利幽默的外表包裹著柔軟的心，這份溫暖他會永遠記在心裡。

回顧曹西平的演藝生涯，他帶著哨子「BBB」登場、講話犀利有梗的形象深植人心，與好友「羅姐」羅霈穎的一搭一唱更是經典。狄志為感性提到，當年羅霈穎走時，曹西平曾悲喊「羅妹妹妳等我，我一定來找妳」，如今曹西平追隨好友腳步離去，這對相知相惜30年的老友，終能在另一個世界再度相聚。

資深藝人曹西平驚傳離世。（圖／翻攝自曹西平臉書）

狄志為感慨，在2025年結束前夕痛失摯友，這一年真的很不平靜，許多熟悉的臉孔接連離開，也文中特別引述曹西平生前的叮嚀「世事無常，大家要及時行樂、珍惜身邊人」，並以此勉勵大家要好好照顧身體，別在無常的人生中留下遺憾，願曹大哥一路好走。

