震驚曹西平驟逝！陳美鳳「心裡真的一揪」憶秀場點滴：不敢點開新聞

記者趙浩雲／台北報導

陳美鳳哀悼曹西平。（圖／翻攝自臉書）

資深藝人曹西平驟逝，消息一出震驚演藝圈，與他有多年秀場情誼的藝人陳美鳳也在第一時間發文哀悼，坦言早上工作途中看到消息時「心裡真的一揪」，一度不敢點開新聞，直呼至今仍難以平復心情。

陳美鳳回憶，過去在秀場時期，常與曹西平同檔演出，對方在台上總是載歌載舞、魅力十足，「後來大家在不同領域各忙各的，但偶爾還是會遇見。」她也提到，多年前曹西平在西門町開設飾品店時，自己一直給予鼓勵，後來展店到台中，她還特地前往探望，兩人聊天話家常，情誼始終未斷。

廣告 廣告

曹西平猝逝享壽66歲。（圖／翻攝自曹西平臉書）

在她眼中，曹西平是一個不願麻煩別人的人，「直爽、善良又孝順」，無論做生意或當藝人都不容易，但他始終努力又樂觀，也非常照顧後輩，願意分享經驗、提攜年輕人。

陳美鳳感嘆，從一早得知噩耗至今，心情仍十分低落，「我想，珍惜當下，真的是我們現在能做的事。」最後也不捨表示，大家會永遠記得曹西平帶來的歡笑，字句間流露深深不捨與追思。

更多三立新聞網報導

乾兒子可以送曹西平了！治喪小組聲明曝光 Jeremy全權處理2件大事

曹西平治喪小組發聲！「歌后前夫三哥」奔回台 協助乾兒子處理後事

乾兒子驚見曹西平猝逝！生前害怕獨居淚崩「怕發生事情」要他與女友同居

曹西平9年前開唱「只賣出181張票」氣喊粉絲騙人！ 心寒退出演藝圈

