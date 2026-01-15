震驚樂壇！82歲情歌王子胡立歐捲性騷案 前女傭淚訴遭囚虐待

西班牙傳奇情歌王子胡立歐伊格萊西亞斯 (Julio Iglesias) 被兩名前員工控告涉嫌人口販運與強迫勞動，此消息已由國際特赦組織（Amnesty International）等倡議團體證實。

現年82歲、創下全球無數唱片銷量紀錄的西班牙歌手胡立歐，遭到兩名曾於2021年在其多明尼加及巴哈馬豪宅工作的女性起訴。

根據「Women's Link Worldwide」與「國際特赦組織」收集的證詞，這兩名女性聲稱在工作期間遭受了性騷擾及多種虐待，包括被要求每天工作長達16小時，且完全沒有休假日、兩人的手機遭到定期檢查，並被限制離開工作所在的住宅。訴狀中列出了可能構成「違反性自由罪」與「人口販運」行為。

其中一名被化名為「蕾貝卡」的多明尼加籍受害者（事發時22歲）表示，她挺身而出是為了尋求正義，並為該歌手的其他員工樹立榜樣。她說：「我想告訴他們要堅強、大聲說出來，記住他並非不可戰勝 。」

這些指控最早是由美國電視網Univision和西班牙媒體《elDiario.es》共同調查揭露。西班牙平等部部長安娜雷東多 (Ana Redondo) 已公開要求對此案進行「全面調查」。

胡立歐是史上最成功的拉丁歌手之一，以浪漫情歌風靡全球，在1970與1980年代達到事業巔峰，曾於1989、1994、1997、1998年四度來台宣傳專輯，更於2013年在台北小巨蛋開唱，是台灣人相當熟悉的西班牙歌手。他曾與黛安娜羅絲 (Diana Ross)、史提夫汪達 (Stevie Wonder) 及威利尼爾森 (Willie Nelson) 等巨星合唱，其子安立奎 (Enrique Iglesias) 同樣是國際知名的流行歌手。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導

