震驚泰國社會！ 惡母月賺1萬泰銖「直播性侵15歲兒子」

泰國日前發生一起震驚社會的案件，一名母親公然在網路上直播，自己性侵未成年兒子的畫面，警方接獲報案後，循線前往現場逮人。至於受害的青少年，目前被安置在當地收容所接受照顧。

根據《The Thaiger》報導，泰國網路犯罪調查局（CCIB）接獲民眾檢舉，指網路上流傳兒童色情影片，這些露骨內容在一個需付費才能加入的私人群組中散播。泰國網路警察隨後在沙繳府逮捕一名女子，涉她嫌透過直播性侵自己15歲的兒子，向觀眾收取費用牟利。

警方進一步對影片內容調查，結果顯示，部分影片是在直播過程中錄製的，警方隨後於昨日（3日）搜查了該名女子位於沙繳府的住所。嫌犯A女坦承犯行，警方也在A女家中查獲了一部手機、影片中使用的性玩具以及一本記錄收入的筆記本。

A女辯稱，起初她僅發布與自己相關的不雅影片，但之後因應群組成員的要求，才讓兒子一同出鏡。據報導，她每月可從群組管理員及觀眾贈送的虛擬禮物中獲利約1萬泰銖（約新台幣9,494元）。

報導指出，A女將依《電腦犯罪法》第14條第4款被起訴，該條文將在電腦系統中上傳或傳播露骨內容列為犯罪行為，最高可判處5年徒刑，併科最高10萬泰銖罰金，或兩者併罰。同時，她也違反《刑法》第287條，該條禁止製作、持有、進口、出口或散布猥褻物品，違者可處最高3年徒刑、最高6萬泰銖罰金，或兩者併罰。

