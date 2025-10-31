震驚考古界！瑞典釣客挖蚯蚓 意外掘出「最完整中世紀早期銀器寶藏」

瑞典釣客在自家避暑別墅附近挖蚯蚓當釣餌時，竟意外發現一口滿滿古幣與飾品的銅鍋，震驚考古界。（翻攝自斯德哥爾摩郡行政委員會）

瑞典1名釣客在自家避暑別墅附近挖蚯蚓當釣餌時，竟意外發現一口滿滿古幣與飾品的銅鍋，震驚考古界。當局形容這批發現是「瑞典中世紀早期最大且保存最完整的銀器寶藏之一」。

根據斯德哥爾摩郡行政委員會公布，這名未具名的男子在挖土時，意外挖出重達6公斤的寶藏，內含數千至2萬枚古幣，以及戒指、吊墜與珠飾等精緻銀製品。

這名未具名的男子在挖土時，意外挖出重達6公斤的寶藏，內含數千至2萬枚古幣，以及戒指、吊墜與珠飾等精緻銀製品。（翻攝自斯德哥爾摩郡行政委員會）

這名未具名的男子在挖土時，意外挖出重達6公斤的寶藏，內含數千至2萬枚古幣，以及戒指、吊墜與珠飾等精緻銀製品。（翻攝自斯德哥爾摩郡行政委員會）

這名未具名的男子在挖土時，意外挖出重達6公斤的寶藏，內含數千至2萬枚古幣，以及戒指、吊墜與珠飾等精緻銀製品。（翻攝自斯德哥爾摩郡行政委員會）

官方指出，發現者立即依規定通報當局。考古團隊目前已封鎖現場，進行發掘與檢驗工作。由於調查仍在進行，寶藏確切地點暫時保密。

廣告 廣告

古物專家安德森（Sofia Andersson）表示，這批銀幣年代可追溯至12世紀，其中包含罕見的主教幣、哥特蘭島教堂圖案幣，以及刻有瑞典國王克努特·埃里克森（Erik X Knutsson）名字的硬幣。她說：「大多數物品保存極佳，可惜盛裝它們的銅鍋已嚴重腐蝕。」

根據瑞典《文化環境法》，發現古代貴金屬或寶藏者必須上交國家，政府會支付補償金。當局也讚揚這名男子依法通報的行為。

更多鏡週刊報導

英女領救濟金痛罵「政府小氣又羞辱人」 網酸：拿免費錢還叫苦

有片／衝進颶風風眼牆！氣象偵察機遭亂流猛甩 機組員如玩具般被拋飛

1週內2波東北季風報到 低溫探20度、這3天雨勢最大