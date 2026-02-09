震驚醫界！台灣視網膜泰斗振興醫院前院長劉榮宏離世 享壽88歲





【NOW健康 林郁敏／台北報導】醫界損失一名台灣視網膜醫療權威！振興醫院前院長劉榮宏1938年出生於台灣嘉義，於1月27日與世長辭，享壽88歲。其一生對醫界尤其是眼科領域的發展，貢獻卓越。



劉榮宏醫師完成多項國內醫界創舉 造福眼科接軌世界



劉榮宏醫師成功將人工水晶體引進台灣，完成國內第一例人工水晶體植入手術治療白內障創舉；改進並推廣白內障超音波乳化手術，亞洲第一部醫用氬氣雷射也是由他引進。於1998年榮獲美國眼科學術院（American Academy of Ophthalmology）之榮譽獎牌（Honor Award）最高榮譽。並曾獲得前總統李登輝表揚。

中華民國眼科醫學會第十屆理事長任內，主辦第一屆「中日眼科聯合學術研討會」(1994年)，帶領台灣眼科領域與世界接軌，並於2012年成立中華民國視網膜醫學會並擔任首任理事長與榮譽理事長，更加提升國內外視網膜學術交流與治療水準。



提升國家醫療不遺餘力 學生遍佈全台



劉榮宏醫師也關心且致力提升落後國家的醫療，於院長任內和財團法人國際合作發展基金會進行國際醫療合作，並兩度親自領軍振興醫院醫療團隊前往薩爾瓦多義診；同時也是台灣首位登上奧比斯（ORBIS）眼科飛行醫院進行手術服務的眼科醫師，遠赴印度、緬甸與菲律賓執行手術及對當地醫師進行教學課程。



劉榮宏醫師終其一生著重精進自身醫術，更勠力於推動國內眼科教學訓練，絕不藏私。承先啟後訓練20多位頂尖的視網膜專科種子醫師、數百位眼科專科醫師，學生們遍佈國內外南北各地，造就更多更新一代的眼科醫師，桃李滿天下，提升國內眼科醫療水準，造福病患。



