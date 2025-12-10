震驚醫界！外科醫男友趁熟睡「強塞墮胎藥」 她驚醒奔醫仍流產：以為他要殺我

外科醫男友趁熟睡「強塞墮胎藥」，女友驚醒奔醫仍流產：以為他要殺我。示意圖／取自pixabay

美國俄亥俄州（Ohio）驚傳一起震驚社會的案件！一名32歲外科醫師哈桑.詹姆斯.阿巴斯（Hassan-James Abbas）被控在女友熟睡時，悄悄將墮胎藥摻入食物中強行餵食，造成腹中胎兒不幸死亡。事件曝光後，他遭大陪審團以6項重罪起訴，醫師執照也遭當局緊急吊銷，引發外界譁然與強烈譴責。

外科住院醫師冒用妻子名義買墮胎藥

根據《紐約郵報》報導，嫌犯阿巴斯是托雷多大學（University of Toledo）醫學中心的外科住院醫師。2024年12月，他得知與僅交往2個月的女友懷孕後，要求對方墮胎遭拒，竟鋌而走險，冒用尚未正式離婚的前妻身分，跨州向醫療業者購買墮胎藥米非司酮（Mifepristone）與米索前列醇（Misoprostol），為犯案做準備。

深夜強餵墮胎藥 受害者驚醒發現被壓制、藥粉塞嘴

受害女子透露，宣布懷孕僅數天後就開始出現噁心反應。2024年12月18日深夜，她突然驚醒，卻發現阿巴斯正壓在她身上，並強行將碾碎的藥粉塞入她下唇內側、靠近牙齦的位置。她驚恐掙脫，衝往廚房試圖報警，不料，阿巴斯追上並強行掛斷電話，最終，她自行駕車前往急診室，被診斷出陰道出血，胎兒已不幸流產。

受害者心有餘悸：以為他要殺我

受害者接受當地媒體WTOL 11採訪時描述當下恐懼，「他壓在我身上，把手指伸進我嘴裡，而我腦中不斷想著『他是不是要殺死我？』」她表示，當初以為懷孕是值得開心的消息，誰知道阿巴斯得知後暴怒大吼，更在此時才坦白自己尚未與妻子離婚。

醫師執照遭吊銷 嫌犯辯稱「女友同意服藥」

俄亥俄州醫學委員會調查後認定，阿巴斯嚴重違反州內醫療法規，已正式吊銷其醫師執照。他於7月承認冒用前妻資訊購買墮胎藥，也承認將藥物碾碎是為了「讓它更快溶解」，但仍辯稱女友「同意服藥」。

大陪審團重判 12月出庭

阿巴斯3日遭大陪審團以綁架、篡改證據、非法配送墮胎藥物、身分詐欺等6項重罪起訴，案件將於19日正式開庭，他恐將面臨長期監禁，案件仍持續發展中。



