震驚醫界！德護理師為「偷懶減輕工作量」謀殺10名病患 遭判處終身監禁
國際中心／程正邦報導
施打過量藥物致死！10名重症與臨終病患喪命
德國法院於週三（11月5日）宣判了一起駭人聽聞的醫護人員連環殺人案。一名44歲的前男護理師因被認定在安寧療護病房中犯下重罪，最終被判處終身監禁。法院裁定，該男子在2023年至2024年間，謀殺10名病患並企圖謀殺27人。
據《德國之聲》報導，這名護理師利用職務之便，對照護的重症與臨終病患施打過量的止痛藥與鎮靜劑，導致多名病患因藥物過量而死亡。這起事件震驚了德國醫護界，並引發社會對於安寧照護體系的安全疑慮。
檢方揭露驚人動機：只為「減輕夜間工作量」
檢察官在法庭上揭露了被告冷血的犯案動機，指出被告具備人格障礙與自戀傾向，且「從事著一份他根本不想從事的職業」，並「無法忍受安寧病房中病患的狀況」。
檢方強調，被告的行徑並非出於「憐憫」，而是為了減輕夜間的工作量。 檢察官指出：「被告明知過量服用止痛藥和鎮靜劑可能致命，卻仍冷漠行事。他為了避免夜間處理複雜的病患護理需求，選擇對病患過量用藥。」
檢方表示，被告對那些即使身患重病仍有生活目標的病人，毫無憐憫之心。
辯方爭議：我只是想讓病人「好好睡覺」
面對檢方的指控，辯方則提出異議，主張其當事人並無明確的殺人意圖。辯護律師質疑，所有受害者皆患有嚴重心臟病或癌症等疾病，因此不能完全確定病人是死於藥物過量。
被告護理師本人則在庭上堅稱自己無罪，並試圖將行為合理化。被告辯稱：「我想為病人做點好事。病人應該好好睡覺，因為睡眠是最好的良藥。」他並表示自己從未想到鎮靜劑對身體虛弱的病人會造成如此嚴重的後果。
然而，法院最終並未採信辯方與被告的說詞，認定其對病患施用過量藥物的行為與死亡結果之間存在明確因果關係，並認定其行為已構成謀殺。
檢方持續擴大調查：不排除還有更多受害者
儘管法庭已做出判決，檢察官仍指出，目前仍在持續調查被告過往的執業經歷，重新檢驗部分死亡病例，以確定是否有其他未被發現的受害者。
檢方強調，由於案件的嚴重性和可能存在的連環犯案模式，不排除未來將再度提起訴訟，以將所有受害者納入司法程序，確保案件得到全面的審理。
