震驚馬來西亞娛樂圈！黃志明泰國車禍亡 家屬發文證實
【緯來新聞網】馬來西亞娛樂圈痛失重要推手，知名娛樂活動與演唱會策劃人黃志明（22日）在泰國遭遇車禍傷重不治、享年56歲，家屬透過臉書發布訃告，沉痛證實他因意外離世消息。
黃志明是大馬娛樂圈重要推手。（圖／翻攝 Paul Wong 臉書）
黃志明是吉隆坡金河廣場巨星競技場（Mega Star Arena）創辦人，也是當地備受敬重的演唱會策劃人，曾舉辦《最好的我們》音樂盛典、《最霸娛樂盛典》、《好聲Family》巔峰之夜等大型活動，在馬來西亞娛樂產業擁有舉足輕重的地位。
他的家人公開悼念：「他為馬來西亞娛樂產業注入源源不絕的新活力，推動了許多優秀項目與人才的成長與綻放。他的離去，是演藝圈的巨大損失，更是我們內心深深的哀痛。」
除了在事業上貢獻卓著，黃志明在家庭中亦是深受敬重的支柱，與妻子謝玉芬育有4名子女。家屬在訃告中寫道：「他也是一位深愛家庭的丈夫與父親，留下了妻子謝玉芬（Fanny Chia）及四位子女：Billy、Jacky、Monique 和 Eason。他熱愛音樂、信仰堅定、性格溫暖豁達，無論在家庭、事業或人生旅途上，都留下深刻印記。他的一生充滿榮耀與光輝。」
平日熱愛重機的他，時常在社群分享騎乘照片，未料這份興趣成為意外導火源。消息傳出後，不少藝人與業界人士紛紛發聲哀悼，突如其來的意外，讓大馬娛樂圈深受震撼。
