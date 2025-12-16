即時中心／林韋慈報導

台南市安平區今（16）日上午8時許發生一起令人悲傷的車禍意外，一名23歲陳姓女清潔員站在垃圾車尾確認回收物，正巧遭鄭姓男子酒駕駕駛賓士車高速追撞，導致陳女被夾在兩車之間，當場死亡。台南地檢署下午完成相驗，初步認定陳女死因為下半身粉碎性骨折，導致多重性外傷死亡。目前肇事的鄭男仍在偵訊中，詳細事故發生原因仍有待釐清。

監視器畫面顯示，陳女當下被夾在兩車之間，直接傷重身亡。而肇事的賓士車駕駛事後被查出是知名鹽酥鴨攤老闆，48歲的鄭傳吉，他被救出時腿部骨折、意識清楚，酒測值則高達0.95毫克。

廣告 廣告

悲傷的是，當時的垃圾車駕駛正是陳女的男友。當他發現事故時，立刻衝向車尾查看狀況，卻發現女友被夾在兩車之間已經失去生命跡象，急得拍打賓士車，希望能挽回女友性命，但最終仍因撞擊力道過大無力回天。

案件曝光後引起社會議論，許多人痛批酒駕男子害清潔員枉死。台南地檢署今日下午接獲警方報驗，立即派檢察官及法醫到場相驗，初步認定陳女死亡原因為遭車輛撞擊，致下半身粉碎性骨折及多重性外傷而死亡。

《民視新聞網》提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒！

未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：快新聞／震驚！台南知名鹽酥鴨攤商酒駕撞死女清潔員 檢察官揭死因

更多民視新聞報導

用戶800萬就納管！馬來西亞新規 TikTok等6大社群平台受影響

高虹安二審宣判逆轉「撤銷貪污罪」 柯文哲反應曝光

最新／台北中正區車禍！公車撞自行車 女騎士當場斷氣

